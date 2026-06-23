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23.06.2026 в 14:00

Больше четверти россиян в 2025 году предпочитали наличные для повседневных расчетов

Держатели карт снимали наличные через банкоматы в среднем четыре раза в месяц

В 2025 году 48% опрошенных россиян не видели для себя возможности обойтись без наличных. 36% хранили сбережения в наличных рублях. 27% предпочитали наличные для повседневных расчетов. 6% рассчитывались исключительно наличными. 5% полностью отказались от наличных платежей. Таковы данные исследования, проведенного Центробанком РФ.

100, 500 и 1 тыс. руб. — наиболее востребованные номиналы банкнот при оплате товаров и услуг, 1 тыс. руб. — при внесении и снятии наличных через банкоматы.

Держатели карт снимали наличные через банкоматы в среднем четыре раза в месяц, вносили — три раза в месяц. Средняя сумма внесения наличных превысила среднюю сумму их снятия в 1,8 раза. 41% снимали наличные на случай недоступности безналичных расчетов.

27% респондентов оплачивали товары и услуги преимущественно наличными. Средняя сумма разовой покупки, оплачиваемой наличными, составила 1999 руб.

39% опрошенных выбирали для хранения сбережений банковский вклад в рублях. 36% хранили сбережения в наличных рублях, 31% использовали дебетовую карту. У 15% не было сбережений.

89% интервьюируемых говорили, что у них с собой не больше 300 руб. наличными, у 38% — больше 1 тыс.

11% респондентов проверяли на подлинность банкноты всех номиналов, 47% не проверяли. Чаще о проверке банкнот рассказывали в Дальневосточном федеральном округе (62%), реже — в Северо-Кавказском (39%).

94% опрошенных владели платежными картами, 50% — виртуальными картами, 39% — кредитками. В числе популярных безналичных способов оплаты: дебетовая карта (79%), переводы через Систему быстрых платежей (38%), переводы через мобильные и онлайн-банки (36%), кредитная карта (24%), электронный кошелек (16%), бесплатная рассрочка платежа (6%).

В небольших магазинах, на рынках и в киосках россияне стали чаще платить наличными деньгами. Безналично платили в интернет-магазинах (93%), супермаркетах (77%) и торговых центрах (75%).

Ранее сообщалось, что банки усилят контроль за внесением клиентами крупных сумм наличными.

Центробанк исследование наличные деньги
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