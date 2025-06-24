Спрос на Лабубу в России вырос в семь раз

С 1 по 20 июня этого года спрос россиян на зубастых монстров Лабубу увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом в мае, а средний чек упал в 4,9 раза, до 1,3 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс».

Рост объема предложения Лабубу во всех доступных каналах реализации связан с хайпом при отсутствии персонажей, равных с монстрами по медийной популярности. Высока степень распространения контрафактных игрушек.

В скором времени рынок перейдет черту насыщения, и интерес к Лабубу будет падать, прогнозируют аналитики.

Ранее сообщалось, что Роскачество стало закупать Лабубу для проверки их безопасности, а мошенники начали применять игрушки в схемах обмана пользователей. Sostav тем временем рассказал, как Лабубу взломали код потребления.