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24.06.2025 в 15:40

Спрос на Лабубу в России вырос в семь раз

При этом игрушки стали стоить дешевле

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С 1 по 20 июня этого года спрос россиян на зубастых монстров Лабубу увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом в мае, а средний чек упал в 4,9 раза, до 1,3 тыс. руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Чек Индекс».

Рост объема предложения Лабубу во всех доступных каналах реализации связан с хайпом при отсутствии персонажей, равных с монстрами по медийной популярности. Высока степень распространения контрафактных игрушек.

В скором времени рынок перейдет черту насыщения, и интерес к Лабубу будет падать, прогнозируют аналитики.

Ранее сообщалось, что Роскачество стало закупать Лабубу для проверки их безопасности, а мошенники начали применять игрушки в схемах обмана пользователей. Sostav тем временем рассказал, как Лабубу взломали код потребления.

исследование Лабубу
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