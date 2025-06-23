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23.06.2025 в 19:10

«Газпромбанк» рассказал о схеме обмана с Лабубу

Аферисты создают Telegram-ботов и фальшивые сайты со скидками на игрушки

Мошенники начали создавать Telegram-ботов и фальшивые сайты со скидками на популярных зубастых монстров Лабубу. Злоумышленники предлагают выиграть игрушку или получить ее за отзыв. Об этом сообщил Telegram-канал «Газпромбанка».

Пользователей просят ввести банковские данные, код из смс или перевести деньги. В результате люди могут лишиться средств и своего аккаунта в Telegram.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать Лабубу в качестве приманки в Telegram для фишинга и привлечения пользователей в сомнительные схемы.

Тем временем Роскачество стало закупать Лабубу для проверки их безопасности, а Sostav рассказал, как зубастые монстры взломали код современного потребления.

Газпромбанк Мошенники Лабубу
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