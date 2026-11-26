Суд взыскал с бывшего владельца холдинга «КДВ групп» (бренды «Бабкины семечки», «Балтимор», «Яшкино», «Кириешки», Calve) Дениса Штенгелова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в составе признанного судом экстремистским объединения) 5,44 млрд руб. по искам трех структур группы — ОАО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус ком». Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Суд признал недействительными четыре договора займа и применил последствия недействительности сделок. В пользу АО «Кондитерус ком» взыскано 1,602 млрд руб., АО «Боавишта» — 850 млн руб., АО «КДВ» — 3,091 млрд руб., в том числе 1,991 млрд и 1,1 млрд руб. по двум договорам.

В Арбитражный суд Томской области иск трех структур «КДВ Групп» к Денису Штенгелову на 5,445 млрд руб. поступил в ноябре 2026 года. Истцы потребовали признать недействительными несколько взаимосвязанных сделок и применить последствия их недействительности.

Параллельно рассматриваются и другие споры, связанные с активами холдинга. В частности, 6 ноября АО «Кондитерус Ком» подало иск к Штенгелову и четырем иностранным компаниям — Flexway Fzco, Katrina Factory Fze, Smart Seven Mini Mart LLC и QP5 Europe LLC For Trade. Кроме того, 9 ноября ООО «КДВ Яшкино» предъявило требования к KDV-Sport PTY LTD и Flexway DMCC, в этом деле Штенгелов указан в качестве иного лица.

В 2025 году суд обратил в доход государства имущество Штенгелова, которому принадлежала группа компаний «КДВ» с брендами «Яшкино» и «Кириешки». Также суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал предпринимателя и членов его семьи экстремистским объединением.