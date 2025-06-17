Роскачество проверит Лабубу

Роскачество начало закупки кукол Лабубу для проверки их безопасности. В результате проверок из розничных сетей должны исчезнуть «небезопасные товары», сообщает ТАСС со ссылкой руоводителя службы Максима Протасова.

По его словам, выросло количество запросов на проверку игрушек Лабубу. «Мы изучаем ткани, состав, токсичность, насколько этот товар может быть вреден для здоровья», — отметил он.

Ранее в ведомстве отмечали, что, несмотря на неоднозначный внешний вид, Лабубу — веселая девочка-эльф, которая любит приключения. И хотя она считается монстром, в действительности персонаж заявляется незлым.

Напомним, в 2022 году ведомство признало токсичными 89% игрушек Хагги Вагги. По результатам исследований у них было зафиксировано превышение нормы содержания фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи у ребенка.

В мае россияне потратили на покупку игрушек Лабубу на маркетплейсах 2 млн руб. Стоимость одной игрушки может достигать 20 тыс. руб. В мае в «Поиске» «Яндекса» количество запросов по Лабубу превысило миллион.