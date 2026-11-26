Продажи российских аналогов «Оземпика», препаратов на основе семаглутида и тирзепатида, за январь — октябрь 2026 года выросли в 2,9 раза год к году. В натуральном выражении показатель увеличился с 4,6 млн до 13,6 млн упаковок. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

В денежном выражении объем продаж увеличился в 3,2 раза — с 26,1 млрд до 84,2 млрд руб. Расчеты основаны на данных государственной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) о выбытии продукции в 85 регионах России.

По словам руководителя управления социально значимых товаров ЦРПТ Егора Жаворонкова, рост спроса связан как с повышенным вниманием к контролю веса, так и с расширением предложения на рынке.

Одним из основных факторов стало появление препаратов на основе тирзепатида. Если в 2025 году на них приходилось 10% продаж сегмента, то в 2026-м доли препаратов с семаглутидом и тирзепатидом сравнялись.

Оба действующих вещества применяются в препаратах для лечения сахарного диабета и используются для снижения веса. «Оземпик» — один из наиболее известных препаратов на основе семаглутида.

В сентябре производитель «Оземпика» провел ребрендинг. Компания Novo Nordisk сократила название до Novo, представила новый слоган и обновила корпоративную культуру.