Натуральные продажи мороженого в России за январь-сентябрь 2026 года выросли на 9% год к году, до 329,4 тыс. тонн. В денежном выражении показатель увеличился на 11,8%, до 303,8 млрд руб., следует из данных оператора системы маркировки «Честный знак» (ЦРПТ). Их приводит «Коммерсантъ».

Основной вклад в рост спроса внесла федеральная розница. По данным NTech, натуральные продажи мороженого в торговых сетях увеличились на 15,4%, денежные — на 16,4%. Производство продукта в целом по стране выросло на 3%, до 458 тыс. тонн, оценивают в «Союзмолоке».

Одним из факторов восстановления рынка стала ценовая динамика. Производители снизили отпускные цены на 1,7% в сентябре к декабрю 2025 года, отмечают в «Союзмолоке».

По даным ЦРПТ, за девять месяцев мороженое подорожало в среднем на 2,5% год к году, до 922 руб. за 1 кг. Одновременно вырос спрос на бюджетные предложения: доля собственных торговых марок сетей достигла 17,7%, прибавив за год 1,9 п. п.

Дополнительную поддержку продажам оказал комфортный теплый сезон. Пиковым месяцем стал июль, когда россияне купили 58,1 тыс. тонн мороженого. Также на динамику повлиял вывод новинок, в том числе продуктов без сахара и с добавлением протеина.

В «Союзмолоке» ожидают, что производство мороженого продолжит расти по итогам 2026 года. В «Логике молока» рассчитывают сохранить двузначные темпы увеличения продаж, тогда как в «Магните» отмечают зависимость дальнейшей динамики от стоимости молочного сырья.