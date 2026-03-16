16.03.2026 в 12:17

Спрос на изготовление вывесок за год вырос почти в семь раз

Такие данные приводят аналитики «Авито Услуг»

Данные основаны на внутренней аналитике платформы «Авито Услуги». В расчет берутся агрегированные обезличенные данные пользователей сервиса из категории «Полиграфия, наружная реклама»: динамика спроса (определенные действия: запрос контактной информации продавца или добавление объявления в избранное).

Аналитики « Авито Услуг» сравнили спрос на дизайн и полиграфию в феврале-марте 2026 года с показателями прошлого года. Результаты показали существенный рост интереса бизнеса к услугам, связанным с обновлением визуального облика компаний — от разработки айдентики до производства наружной рекламы.

По данным платформы, общий спрос на услуги в сфере полиграфии и наружной рекламы за год вырос на 12%. Компании все активнее инвестируют в развитие визуальной идентичности. Особенно заметен рост интереса к арт- и иллюстрационным проектам — спрос на эти услуги увеличился вдвое. Услуги по разработке логотипов, брендированию и полиграфии также продемонстрировали значительный прирост — на 71%.

Наиболее динамичное развитие показал сегмент наружной рекламы. Абсолютным лидером по темпам роста стало изготовление вывесок — спрос на них увеличился почти в семь раз. За ним следуют разработка логотипов и фирменного стиля, где показатели выросли в шесть раз, а также дизайн и производство баннеров — рост в пять раз. Схожие результаты наблюдаются и в печатной продукции: спрос на визитки вырос в пять раз, а на буклеты — в четыре.

Значительно вырос интерес к услугам, связанным с подготовкой печатных материалов. Спрос на создание макетов для печати увеличился в четыре раза, а на подготовку печатных материалов — в три раза.

Кроме того, компании активно развивают и обновляют свои цифровые каналы. В сегменте веб- и мобильного дизайна особенно заметен рост интереса к созданию рекламных баннеров для социальных сетей — спрос на них увеличился в девять раз. Дизайн сайтов стал востребованнее в пять раз, разработка лендингов — в четыре, а интернет-магазинов — в три раза. При этом спрос на дизайн отдельных элементов сайта вырос втрое, а на оформление шапки — на 77%.

Интерес к технологиям с применением искусственного интеллекта также заметно усилился. Генерация изображений с помощью нейросетей стала востребованнее в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что во втором полугодии 2025 года российские юрлица подали больше заявок на регистрацию товарных знаков на кириллице, чем на латинице. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.

