Владимир Путин защитил русский язык

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Документ вносит изменения в ряд федеральных законов, включая закон «О защите прав потребителей», и требует, чтобы все вывески и информационные таблички на территории России были на русском языке, сообщает ТАСС.

Дополнительно могут быть использованы государственные языки республик или другие языки народов России, однако информация на этих языках должна быть идентична информации на русском языке. По усмотрению изготовителя или продавца эта информация может быть написана и на других иностранных языках, но с условием размещения так же и на русском. При этом надписи должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и иметь одинаковые цвета, типы и размеры шрифта.

Положения не распространяются на фирменные названия и товарные знаки.

Также изменения внесены в закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ». Теперь названия объектов капстроительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе, должны быть выполнены только с использованием кириллицы. При этом действие этих положений не коснется названий объектов, введенных в эксплуатацию до дня вступления данного закона в силу.

Ранее Путин провел совет по поддержке русского языка, в ходе которого в том числе призывал активнее популяризировать его на исторических землях РФ и избавляться от вульгарных заимствований. Президент России также подчеркивал необходимость использования в общественном пространстве кириллицы, а не «каши из латиницы и других символов».

Эксперты рекомендуют компаниям, которые планируют использовать бренд на латинице, поторопиться его защитить. Закон вступает в силу в марта 2026 года.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла этот законопроект 17 июня. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в 2023 году группой депутатов, включая председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина.