SpaceX и xAI официально объединились под брендом SpaceXAI

Компания SpaceX официально завершила ребрендинг после объединения с разработчиком искусственного интеллекта xAI. Новая корпоративная структура получила название SpaceXAI, а обновленный бренд уже появился в официальных аккаунтах компании и фирменной символике.

Ребрендинг стал этапом интеграции активов Илона Маска. Ранее SpaceX завершила сделку по приобретению xAI, после чего компании начали работать в рамках единой структуры. Теперь объединенный бренд должен подчеркнуть развитие общего направления, объединяющего космические технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы.

В компании рассчитывают, что консолидация позволит ускорить разработку ИИ-продуктов, расширить вычислительную инфраструктуру и глубже интегрировать технологии xAI в проекты SpaceX. В перспективе речь также идет о развитии масштабной инфраструктуры для обучения моделей искусственного интеллекта и использовании космических технологий в вычислительных проектах.

После ребрендинга изменения коснулись прежде всего корпоративной айдентики. Для пользователей чат-бота Grok и других продуктов xAI существенных изменений пока не анонсировано — сервисы продолжат работать в прежнем режиме, однако ожидается их более тесная интеграция с другими проектами экосистемы Илона Маска.

Объединение SpaceX и xAI стало одним из крупнейших событий на рынке высоких технологий в этом году. По данным СМИ, стоимость объединенной компании после сделки оценивается примерно в 1,25 трлн долларов, что делает SpaceXAI одной из самых дорогих технологических компаний в мире.