«Союзмультфильм» откажется от продажи лицензий на классических персонажей для парков и книг

Киностудия «Союзмультфильм» в скором времени перестанет продавать лицензии на своих классических персонажей для размещения в парках и выпуска книг. Компания планирует развивать эти направления самостоятельно. Об этом «Кинопоиску» рассказала гендиректор киностудии им. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Киностудия не продает лицензии на героев «Простоквашино». Лицензиаты также просят «Шайбу! Шайбу!» (на такие проекты приходят компании, выпускающие одежду), Винни Пуха и Умку (персонажи интересны производителям игрушек, детской одежды, поильников, товаров для малышей).

Отдельной категорией выступают общественные пространства, лицензии на размещение персонажей мультфильмов в парках.

Юлиана Слащева, гендиректор киностудии им. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма»: Скоро мы перестанем продавать такие лицензии, потому что хотим сами делать парки. Постепенно сокращаем продажи там, где планируем развиваться самостоятельно. То же касается книг и издательского направления: вместо лицензий — собственное развитие и крупные стратегические партнерства с издательствами. Мы поворачиваем вектор туда, где лучше понимаем, как сделать эффективнее для нашей детско-семейной аудитории.

Ранее стало известно, что «Союзмультфильм» запустит ИИ-платформу для создания UGC-контента с героями студии. Компания также перейдет на гибридное производство, совмещающее традиционную анимацию и ИИ-технологии.