В России растет интерес к внутреннему совместительству на фоне кадрового дефицита

В условиях кадрового дефицита российские компании начинают активно развивать систему внутреннего совместительства, пытаясь частично компенсировать нехватку персонала. Согласно опросу сервиса SuperJob, за последний год 10% предприятий увеличили количество сотрудников, совмещающих несколько должностей. В исследовании приняли участие представители 1 тыс. компаний и 1,6 тыс. работников по всей России.

Как выяснили аналитики, 15% работодателей уже внедрили программы переподготовки для сотрудников, чтобы они могли совмещать работу на двух позициях. Еще столько же компаний планируют запустить подобные инициативы, чтобы облегчить внутреннее совмещение должностей. Однако, несмотря на растущий кадровый голод, многие компании все еще не готовы к массовому применению таких практик. Так, число внутренних совместителей не изменилось за год в 66% опрошенных компаний.

Опрос показал, что для привлечения внутренних совместителей есть резервы. 38% работающих граждан выразили желание взять на себя дополнительные обязанности. 42% опрошенных отказались от такой идеи, опасаясь перегрузки. Каждый пятый респондент заявил, что готов рассмотреть совместительство, если будет предложена достойная доплата.

Стремление к совместительству также зависит от возраста, пола и уровня дохода. Мужчины (40%) чаще готовы совмещать несколько должностей, чем женщины (37%). В возрасте 35−45 лет готовность россиян выше, чем среди молодежи и пожилых работников. Люди с доходом до 50 тыс. рублей в месяц проявляют больший интерес к дополнительным функциям, чем те, кто зарабатывает больше. Особую готовность проявляют специалисты со средним профессиональным образованием. Такие работники готовы стать внутренними совместителями чаще, чем граждане, окончившие вузы (43 и 39% соответственно).