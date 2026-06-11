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11.06.2026 в 09:40

Совфед и Госдума разрабатывают механизмы поддержки должников без банкротства

Законодатели предлагают расширить возможности санации бизнеса и создать систему комплексного урегулирования задолженности граждан

Совет Федерации и Госдума разрабатывают ряд законодательных инициатив, которые должны помочь компаниям и гражданам справляться с долговой нагрузкой без прохождения процедуры банкротства. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Ключевым законопроектом сенатор назвал реформу механизмов банкротства предприятий. По его словам, на фоне высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к финансированию в отдельных регионах возрастают риски ухудшения финансового положения бизнеса, хотя пока они не носят массового характера. Вместо ликвидационных процедур законодатели предлагают развивать инструменты санации. Речь идет о механизмах, при которых кредиторы смогут договариваться о пролонгации кредитов и реструктуризации задолженности, а государство при необходимости получит возможность участвовать в финансовом оздоровлении компаний, включая вхождение в их капитал.

Журавлев отметил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму сенаторами. Сейчас документ ожидает отзыв правительства, а его авторы рассчитывают на принятие закона до завершения весенней сессии парламента.

Еще одна инициатива касается граждан с долговыми обязательствами. Закон о комплексном урегулировании задолженности предполагает создание единого механизма взаимодействия с кредиторами, при котором решения о реструктуризации долгов, изменении графика платежей или иных мерах поддержки будут распространяться на всех участников процесса. По мнению сенатора, это позволит многим заемщикам избежать процедуры банкротства и связанных с ней ограничений.

«Хотя у нас она [процедура банкротства — прим. Sostav] достаточно простая, но в целом неприятная и некоторым образом унизительная процедура. Потому что вроде как тебе прощают долги, но с другой стороны, накладываются ограничения на выезд, на прием на работу, запрет на новые кредиты и так далее», — пояснил Журавлев.

По данным «Федресурса», в январе-марте 2026 года статус банкрота через суд получили 137,5 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей. Это на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Госдума Банкротство Совфед
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