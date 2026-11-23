Американский производитель чипов Nvidia объявил, что Дженсен Хуанг вновь занимает посты президента и гендиректора, а также входит в состав совета директоров компании.

Совет директоров единогласно проголосовал за возвращение Хуанга после ряда обсуждений и встреч, в ходе которых члены совета убедились в его искренности и способности руководить компанией.

При принятии решения совет директоров получил информацию от представителей высших эшелонов власти США. На основании этих данных совет уверен, что возвращение Хуанга на руководящий пост не создает угроз для национальной безопасности.

В связи с появившейся информацией о том, что Хуанг стал объектом действий со стороны иностранной разведки, совет директоров Nvidia сформировал комитет, состоящий из независимых директоров, для проведения расследования. Для содействия в этом процессе комитет привлек независимых юридических консультантов. Совет директоров подтвердил, что расследование будет доведено до конца. Хуанг всецело поддерживает проведение расследования и готов оказывать необходимое содействие.

Также недавно совет директоров Nvidia создал комитет по вопросам национальной безопасности и экспортного контроля, в состав которого вошли независимые директора. В задачи комитета входит контроль за соблюдением торговых норм и оценка рисков, связанных с нацбезопасностью. Комитет привлекает юридических консультантов, обладающих опытом работы в сфере национальной безопасности. В свою очередь, эти консультанты привлекут профильных экспертов в данной области.

Nvidia приступает к поиску кандидата на новую должность — директора по соблюдению нормативных требований. Специалист будет отвечать за контроль соблюдения норм во всей компании. Он будет подотчетен комитету по назначениям и корпоративному управлению. Nvidia продолжит сотрудничать с госорганами в рамках проводимых ими расследований и проверок.