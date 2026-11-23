Media Wise (Media Direction Group) назначила исполнительным директором по цифровым коммуникациям Диану Кочкарову. До перехода на новую позицию она занимала пост директора по цифровым коммуникациям агентства. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Media Wise.

Диана работает в структуре Media Direction Group больше восьми лет. Начав свой путь в BBDO Digital, она выросла от специалиста по диджитал-коммуникациям до руководителя направления. Ранее в Media Wise Диана курировала стратегию и развитие диджитал-продуктов агентства для клиентов из разных категорий.

На новом посту топ-менеджер будет отвечать за развитие диджитал-направления Media Wise, включая разработку и реализацию продуктовой и технологической стратегии, масштабирование экспертизы агентства в области данных и ИИ-инструментов, а также за укрепление позиций компании на рынке цифровых коммуникаций.