«Авито Услуги» вместе с «Яндекс Практикумом» и онлайн-сервисом психологической поддержки «Ясно» запустили проект «Найдите курс развития для своих навыков!». Он помогает людям увидеть, как их текущие умения и хобби могут принести дополнительный доход. Участники проекта узнают, как упаковать личный опыт в востребованную услугу и начать работать на площадке. Отдельное внимание проект уделяет деловым услугам, предоставляя участникам подробный гайд, нацеленный на оптимизацию продвижения своего дела и масштабирование заработка.

Почему ваш навык уже стоит денег

Многие думают, что для заработка нужно учиться с нуля, но реальность говорит об обратном. Опрос «Авито Услуг», в котором участвовали 10 тыс. россиян, показал: 54% людей уже получают деньги за свои увлечения, в среднем по 27 тыс. рублей. Еще 70% уверены, что тоже могут монетизировать то, что любят делать. Речь идет не только о рукоделии. Люди успешно зарабатывают на деловых и технических навыках: создают контент, чинят технику, настраивают автомобили, дают уроки музыки и решают бизнес-задачи. При этом 9 из 10 готовы вложить в развитие хобби около 51 тыс. рублей, но сомнения часто тормозят старт. Те, кто еще не начал зарабатывать, обычно ждут первых клиентов (29%), не уверены в качестве своей услуги (22%) или нуждаются во взгляде профессионала со стороны (19%). Проект помогает решить именно эти задачи.

Рынок ждет профессионалов

Илья Зарембо, руководитель бизнес-направления «Деловые услуги» на «Авито», отмечает, что рынок сегодня переживает качественный рост: заказчики ищут не просто исполнителей, а профессионалов, способных решать конкретные бизнес-задачи. Это создает уникальные возможности для людей, которые хотят монетизировать свой опыт и работать на себя. Наблюдается высокий спрос на услуги в сфере маркетинга, консалтинга, IT и управления проектами.

Когда человек понимает, что его экспертиза востребована, и получает поддержку на старте, он быстро находит первых клиентов и строит стабильный доход. Сервис становится тем местом, где профессионалы могут масштабировать свою деятельность и превратить хобби или дополнительную занятость в полноценный бизнес.

Тест, который узнает вас лучше вас

В основе проекта лежит тест из восьми вопросов. Вместо сухой теории он предлагает разобрать знакомые жизненные ситуации. Например, друг просит помочь с незнакомой программой. Кто-то сразу открывает настройки и чинит все сам, кто-то пишет пошаговую инструкцию, третий ищет подходящего специалиста, а четвертый предлагает пройти короткий курс по теме. Ответы определяют профессиональный тип человека, и для каждого типа эксперты подобрали направления, где навыки принесут максимальный доход.

Творцы, которые придумывают и создают, успешно реализуют себя в контенте для соцсетей, дизайне, декоре мероприятий и интерьеров, полиграфии.

Организаторы, превращающие хаос в четкий план, востребованы в организации мероприятий, продвижении на маркетплейсах, услугах выкупа, бухгалтерии и PR.

Проводники, которые чувствуют людей и ведут их к результату, находят себя в юридических услугах, консультациях по недвижимости и финансам, туризме.

Искатели, быстро разбирающиеся в новом, строят карьеру в сфере ИИ-решений, программирования, настройки CRM, создания сайтов, SEO и контекстной рекламы.

После теста участник получает персональную карту, где видит свои сильные стороны, востребованные на рынке услуги и понятный план старта.

От теста до первых денег: пошаговый план

Проект не ограничивается тестированием. Партнеры разработали детальную систему поддержки, которая сопровождает пользователя от идеи до первых денег. Этот этап представляет собой комплексную программу, где каждый партнер отвечает за свой участок пути, обеспечивая бесшовный переход от теории к практике.

Первый шаг — старт с «Авито Услугами». Сервис помогает превратить разрозненный опыт в полноценное коммерческое предложение. Процесс начинается с простого упражнения: нужно вспомнить, о чем вас чаще всего просят друзья и коллеги. Именно эти просьбы сигнализируют о том, какой навык уже ценен окружающим. Менеджеры «Авито Услуг» проводят персональные консультации, где помогают правильно оформить профиль специалиста. Эксперты подсказывают, как составить эффективное описание услуги, какие фотографии работ лучше загрузить, как установить конкурентную цену, чтобы клиенты находили вас в поиске. Отдельный блок посвящен безопасности сделок и правилам общения с заказчиками, что особенно важно для новичков. Для быстрого старта партнеры подготовили бонусы, которые дают преимущества в продвижении профиля или снижают комиссию на первых этапах. Цель этого шага — убрать техническую неопределенность и выпустить первую услугу в онлайн за один вечер.

Второй шаг — профессиональная прокачка с «Яндекс Практикумом». Часто людям мешает начать страх, что их знаний недостаточно. Проект позволяет проверить это бесплатно. Для каждого профессионального типа доступна вводная часть профильного курса. Творцы пробуют себя в дизайне, Организаторы — в управлении проектами, Проводники — в HR и менеджменте, а Искатели — в анализе данных. Формат вводной части разработан так, чтобы за несколько часов дать реальное представление о профессии: участник решает практическую задачу, знакомится с инструментами и понимает, откликается ли ему эта сфера. Если направление заинтересовало, система предлагает продолжить обучение по углубленной программе. Можно освоить нейросети для ускорения работы дизайнера, научиться строить аналитические дашборды на SQL для управления данными или пройти курс по планированию бюджетов и сроков для сложных проектов. Такое обучение закрывает потребность в гарантии качества: специалист получает не только уверенность, но и конкретные твердые навыки, которые сразу может применить в работе с клиентами.

Третий шаг — психологическая поддержка с сервисом «Ясно». Даже при наличии навыков и площадки начать мешают внутренние барьеры. Самый частый из них — синдром самозванца и страх публичной демонстрации своих работ. Кто-то боится негативных отзывов, кто-то привык все контролировать и не может делегировать или принять помощь, а кто-то пытается хвататься за все заказы сразу и выгорает. Психологи «Ясно» в рамках проекта помогают разобраться с этими состояниями. Сессии направлены на выработку здоровых профессиональных границ, повышение самооценки и управление тревожностью. Специалист помогает сформулировать личную ценность и отделить реальные риски от надуманных страхов. Это особенно важно для тех, кто переходит из найма во фриланс или начинает монетизировать хобби впервые. Уверенность в себе становится фундаментом, на котором строятся долгосрочные отношения с клиентами и стабильный доход.

Екатерина Артеменко, практикующий психолог, гештальт-терапевт и супервизор, комьюнити-директор онлайн-сервиса психологической поддержки «Ясно», ведущая ютуб-шоу «Теперь Ясно»: Страх перед начинаниями — абсолютно нормальное переживание, и именно с этого осознания стоит начать его проработку. Мы не можем знать, что готовит нам дело, которым мы собираемся заняться, особенно, если до этого ничего подобного не делали. Работа с психологом поможет не избавиться от страха, а сделать его выносимым для психики или даже превратить его в рабочий инструмент. Психолог также поможет понять, чего именно мы боимся. Истинные корни страха не всегда могут осознаваться, и зачастую именно это и служит для него фундаментом.

Начните свой путь к доходу прямо сейчас

Проект открыт для всех, кто готов применить свои навыки в деле. Пройти тест и получить индивидуальный план развития можно по ссылке. Это возможность узнать реальную стоимость своего опыта и сделать первый шаг к новому источнику дохода уже сегодня.