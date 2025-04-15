Состоялась презентация нового проекта — клуба «Коммерсантъ»

Генеральный директор издательского дома «Ъ» Роман Уманский охарактеризовал клуб как «уникальное сообщество для ответственного бизнеса, которое не только стремится к успеху, но и вносит вклад в развитие общества». Основными задачами клуба станут масштабирование передового опыта развития территорий на федеральном уровне, поддержка актуальной тематической повестки, получение участниками общего эмоционального опыта и формирование устойчивых связей внутри сообщества для достижения общих целей и реализации совместных социальных проектов. Мероприятия клуба будут открыты для подписчиков и партнеров «Коммерсанта» и планируются к проведению в городах присутствия издания. Руководство проектом осуществляет Мария Синдинская, директор по развитию департамента развития бизнеса «Коммерсантъ». Деталями будущего медиа, стратегическими планами и новыми инициативами клуба она поделилась с Sostav.

Как вы видите будущее традиционных СМИ в условиях цифровой трансформации?

Будущее традиционных СМИ тесно связано с их способностью адаптироваться к новым условиям. При этом печатные издания продолжают сохранять свою актуальность, их элитарность — это несомненный тренд. Более того, появляются новые форматы печатной продукции. Например, в ИД «Коммерсантъ» к ежедневной газете выпускается более 20 тематических приложений, охватывающих разные сегменты рынка, не считая более 10 разновидностей «Стиля», а также «Автопилот», Weekend, «Деньги», «Наука» и другие.

Цифровая трансформация требует от всего рынка, в том числе медиа, гибкости, технологической оснащенности и готовности к экспериментам. Мы видим будущее СМИ как синергетическую модель, где традиционные печатные форматы интегрируются с цифровыми платформами, мобильными приложениями, конференциями, радио, подкастами и видеоконтентом. Ключевым фактором успеха станет способность создавать уникальный, проверенный и аналитический контент, который будет востребован в эпоху информационного шума.

Что такое медиаэкосистема в понимании ИД «Коммерсантъ»? Как она устроена?

Медиаэкосистема «Коммерсанта» — это сложная структура, объединяющая различные каналы распространения информации. Это то, о чем я уже упомянула выше: экосистема представляет собой систему доставки достоверной информации в удобном формате и в удобное время, с возможностью индивидуальной настройки выбора контента и каналов для каждого пользователя. По сути, медиаэкосистема — это информационный маркетплейс.

Важнейшими элементами экосистемы являются все ресурсы ИД «Коммерсантъ»: сайт, газета, тематические приложения, конференции, «КлубЪ», радио, видеопродакшн. Информация структурирована по тематическим зонам — от актуальных новостей до аналитических материалов и авторских текстов — и распределена по всем каналам распространения. Значительную роль в этой системе играют социальные сети, которые адаптируют материалы «Коммерсанта» под конкретные целевые аудитории.

Каким образом новые направления деятельности, такие как видеопродакшн, конференции и клуб, вписываются в общую стратегию развития издания?

ИД «Коммерсантъ» проводит b2b-конференции с 2014 года, и сегодня их количество превышает 200 мероприятий в год. Тематика охватывает широкий спектр вопросов — от цифровизации бизнеса до развития территорий. Это не только платформа для обсуждения актуальных тем, но и способ выстраивания открытого диалога с аудиторией и экспертным сообществом.

Новые направления деятельности органично дополняют стратегию диверсификации бизнеса бренда. Видеопродакшн позволяет создавать высококачественный мультимедийный контент, усиливая позиции ИД «Коммерсантъ» в цифровом пространстве и предоставляя дополнительные возможности для партнеров.

Клуб «Коммерсантъ» формирует сообщество единомышленников вокруг бренда, объединяя людей, которые не только наблюдают за изменениями, но и активно участвуют в их формировании. Эти инициативы помогают нам оставаться актуальными, расширять аудиторию и укреплять позиции на рынке.

В чем уникальность формата конференций «Коммерсантъ»? Какие темы и форматы вы считаете наиболее успешными?

Находясь в центре информационного потока и тесно взаимодействуя с журналистами издательского дома «Коммерсантъ», мы выделяем для обсуждения действительно важные и актуальные вопросы. Для участия в наших конференциях мы привлекаем ведущих экспертов, представителей бизнеса, власти и профессионального сообщества.

Форматы мероприятий варьируются: от классических панельных дискуссий до интерактивных воркшопов, закрытых встреч и тематических круглых столов. Наиболее успешными мы считаем события, посвященные экономике, финансам, технологиям и устойчивому развитию — темам, которые находятся на пересечении интересов бизнеса и общества. Уникальность наших конференций заключается в глубине анализа тем и возможности прямого диалога между ключевыми участниками.

Чем отличается концепция Клуба «Коммерсантъ» от аналогичных клубов в других изданиях?

Клуб «Коммерсантъ» — это уникальная площадка для объединения лидеров, готовых направить свои знания, опыт и ресурсы на решение ключевых социальных вызовов нашего времени. Это не просто сообщество — это новая глава в истории взаимодействия бизнеса и общества, открывающая безграничные возможности для совместного развития и преобразований.

Мы стремимся объединить людей, которым интересны не только новости, но и глубокое понимание процессов, которые стоят за ними. Уникальность нашего клуба заключается в сочетании эксклюзивных мероприятий, доступа к аналитическим материалам и возможности взаимодействовать с ведущими экспертами и журналистами ИД «Коммерсантъ». Это не просто клуб по интересам — это пространство для развития и сотрудничества.

Как студия помогает в продвижении бренда «Коммерсантъ»? Работаете ли вы исключительно над собственными проектами или также принимаете заказы от внешних клиентов?

Видеопродакшн играет значимую роль в продвижении бренда «Коммерсантъ», создавая визуально привлекательный и содержательный контент. Мы активно используем видеоформаты, инфографику и подкасты для привлечения новой аудитории и удержания внимания существующих читателей. На наших конференциях организуются прямые трансляции, записываются интервью с места событий, создаются репортажи. Эти материалы публикуются на наших онлайн-ресурсах и интегрируются в печатные издания с использованием QR-кодов для удобного перехода к мультимедийному контенту. Помимо работы над внутренними проектами, студия также сотрудничает с внешними клиентами, предлагая им наши экспертизу и креативный подход для реализации их бизнес-задач. Этот подход позволяет нам развивать бизнес-модель, укреплять позиции на рынке и демонстрировать гибкость в адаптации к запросам партнеров.