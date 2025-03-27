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18+
27.03.2025 в 13:00

Сеть Sunlight увеличила общий объем продаж на 45% по итогам 2024 года

Ювелирный ретейлер представил предварительные операционные результаты за прошлый год

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Ювелирная сеть Sunlight объявила предварительные операционные результаты за 2024 год. Компания нарастила общий объем продаж на 45% год к году — до 113 млрд руб. с учетом НДС. Ключевыми драйверами роста стали расширение розничной сети, увеличение среднего чека и развитие онлайн-продаж. Об этом Sostav сообщили в Sunlight.

Там уточнили, что за год число покупок увеличилось на 17% — до 13,2 млн штук — в связи с увеличением количества магазинов розничной сети. По собственным данным компании, на 31 декабря 2024 года она была представлена в восьми федеральных округах России и управляла 869 магазинами в 290 городах страны. В 2024 году открылось 168 магазинов в 37 новых для сети городах, включая 100 пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Рост среднего чека за год составил 24% — 8,5 тыс руб. с учетом НДС. Важную роль в увеличении среднего чека сыграли программа лояльности и расширение ассортимента, добавили в компании.

Высокую динамику роста продемонстрировал цифровой сегмент. В 2024 году онлайн-продажи выросли на 71% до 43 млрд руб., увеличив свою долю в общем объеме продаж до 38%. Офлайн-продажи также показали значительный рост — на 33% год к году, достигнув 70 млрд руб. Сопоставимые продажи по итогам года увеличились на 37% и составили 90 млрд руб. с учетом НДС.

В декабре 2024-го впервые в истории Sunlight размер дневной выручки превысил 1,4 млрд руб. Кроме того, тогда же, по данным Sunlight, месячная аудитория мобильного приложения (MAU APP) составила 4,4 млн пользователей, а сайта — 5,7 млн уникальных посетителей.

Сеть Sunlight увеличила общий объем продаж на 45% по итогам 2024 года Сеть Sunlight увеличила общий объем продаж на 45% по итогам 2024 года

Никита Чепрасов, CEO управляющей организации Sunlight:

В 2025 году компания продолжит реализацию эффективной бизнес-модели, расширяя свое присутствие в России и демонстрируя рост основных операционных показателей.

Напомним, в феврале 2025-го новым директором по маркетингу Sunlight стал Артем Дудин. По итогам первого полугодия 2024 года компания увеличила продажи на 60% год к году — до 52 млрд руб.

онлайн-продажи Финансовый отчет Sunlight финансовые показатели Ювелирный ретейлер
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