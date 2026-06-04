Маркетинг в режиме турбулентности: где искать покупателя недвижимости, когда рынок замер

Пока рынок ждет финальных решений по семейной ипотеке, правила игры уже изменились: покупатель массово смещается в область, выбирает рассрочку вместо кредита, а девелоперы вынуждены заменять массовую рекламу жесткой микросегментацией. Команда Advelop (группа АДВ ) подготовила аналитический обзор ключевых трендов первого квартала 2026 года, чтобы показать, как адаптировать продуктовые и медийные стратегии под новые реалии и не потерять клиента в условиях сжатия спроса.

В начале 2026 года рынок жилой недвижимости Московского региона демонстрирует разнонаправленную динамику. Текущих макроэкономических предпосылок пока недостаточно для оживления рынка. В ожидании ключевой ставки на уровне 10−12% игроки фокусируются на запуске новых программ субсидирования. С другой — сохраняются структурные ограничения, влияющие на платежеспособный спрос: ужесточение требований к заемщикам, снижение доступности льготных инструментов и рост долговой нагрузки населения.

На этом фоне усиливается дифференциация спроса по локациям и сегментам, меняется поведение покупателей, а девелоперы адаптируют свои стратегии: от продуктовых решений до медиапланирования.

Ипотечный рынок в режиме ожидания: между снижением ключевой ставки и ужесточением требований к заемщикам

Центральный банк России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых (с 15%). Одновременно обновлен прогноз по среднегодовому значению — 14−14,5%. Это указывает на сценарий постепенного смягчения денежно-кредитной политики без резких изменений. Также скорректирован прогноз по росту ипотечного кредитования на 2026 год: диапазон снижен до 6−10% (ранее — 6−11%).

На уровне банковского сектора уже наблюдается реакция: «Сбер» с 27 апреля скорректировал ставку по рыночной ипотеке на 0,2−1 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса (источник: ЦБ РФ, 24 апреля; «РИА Недвижимость»). С 28 апреля банк ДОМ.РФ снизил ставку по ипотеке на 0,7 — 3,6 п.п. в зависимости от программы.

При этом ключевая неопределенность связана с будущим семейной ипотеки. По словам Марата Хуснуллина, заместителя председательства правительства РФ, финальный вариант программы планируется определить до 1 июля. Среди основных предложений: внедрение более дифференцированного подхода к ставкам (в зависимости от количества детей), а также расширение возможностей приобретения жилья большей площади. Как отметил Никита Стасишин, замминистр строительства и ЖКХ РФ, программа должна одновременно решать задачи демографической политики и повышения качества жилья. Фактически рынок находится в режиме ожидания решений, способных повлиять на структуру спроса.

Параллельно с этим с 1 апреля ужесточены требования к заемщикам: при расчете долговой нагрузки учитываются исключительно официально подтвержденные доходы. Неформальные и разовые поступления не принимаются во внимание, что существенно ограничивает доступ части аудитории к кредитованию. По оценкам, до трети потенциальных заемщиков могут столкнуться с отказами.

Дополнительное давление оказывают снижение компенсаций банкам за льготные кредиты и неопределенность в отношении макропруденциальных надбавок, их возможное смягчение ожидается с мая (источник: РИА Недвижимость; ИРН).

На этом фоне фиксируется рост проблемной задолженности: в марте число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней достигло 103,2 тыс. (рост в 1,5 раза год к году), а их объем — 310,8 млрд руб. (+1,7 раза). (источник: «РИА Недвижимость»).

Основные тенденции первого квартала 2026: сжатие спроса и перестройка структуры рынка недвижимости

Первый квартал зафиксировал системное охлаждение рынка, но с важными структурными сдвигами.

Продажи. В марте спрос вырос относительно рекордно слабого февраля, однако общий объем сделок остался на минимальном уровне последних двух лет — 6 459 ДДУ (в рамках Московского региона).

Ипотека. После снижения доли ипотечных сделок в феврале на −17…−24 п.п. в марте только Московская область продемонстрировала заметный рост — +7 п.п. в структуре спроса.

Лидеры. ПИК сохраняет лидерство по объему сделок как в старых границах Москвы, так и в Новой Москве. При этом максимальное присутствие девелопера в топ-5 по сегментам ограничилось тремя проектами. Это заметное сокращение относительно предыдущих периодов.

Структура округов. Спрос на ЦАО оказался более устойчив в силу высокой доли премиального и элитного жилья. Впервые доля ЦАО достигла 5%, а лидером старой Москвы стал ЗАО с долей 13%. Новая Москва. На фоне снижения спроса в комфорт-классе ее доля сократилась до 21%.

Медиаинвестиции. В январе 2026 рекламодатели традиционно сократили бюджеты, однако это практически не затронуло OLV. Его доля превысила 10% — максимум за весь период наблюдений. Существенно снизились инвестиции в радио (-75% MoM) и ТВ (-50% MoM), в феврале у наружной рекламы — -5%. (источник: Mediascope Мониторинг рекламы в СМИ, эстимация агентства, 2024−2026, Московский регион).

Выбор аудитории. Интерес к ипотеке сохраняется, однако на этапе обращения в отдел продаж клиенты все чаще рассматривают рассрочку как приоритетную альтернативу. Она рассматривалась как основной способ оплаты практически во всех сегментах, за исключением трехкомнатных лотов, где сохраняется более высокая доля ипотечных и наличных сделок.

Снижение доступности первичного жилья спровоцировало рост интереса к залоговым активам банков. В сегменте недвижимости число сделок через специализированные сервисы выросло на 50%, а объем продаж увеличился на 44%. Как отмечают в ВТБ, в текущих условиях покупатели ищут прозрачные механизмы приобретения активов по ценам ниже рыночных, чему полностью соответствует сегмент непрофильных банковских активов.

Спрос и структура рынка: снижение объемов и сдвиг в сторону области

По итогам первого квартала 2026 года снижение составило -37% год к году. Наиболее сильное падение — в Новой Москве (-51% сделок)*. Московская область демонстрирует более устойчивую динамику: на нее приходится до 41% от всех сделок в регионе. При этом этот показатель был достигнут еще в Q4 2025 в период ажиотажного спроса.

В Московской области рынок локального предложения, сконцентрированный в массовом сегменте, сохраняет высокую зависимость от ипотечных сделок. В марте их доля здесь выросла на 7 п.п. (источник: bn.Map Pro 2026, квартиры и апартаменты, ДДУ по дате договора).

На фоне общего снижения спроса в доступном сегменте, интерес к недвижимости в дорогих локациях остается более устойчивым. Это привело к перераспределению долей в пользу ЦАО, который достиг 5% за два года наблюдения, и ЗАО (13%). В то же время доля Новой Москвы, наиболее зависимой от условий массового сегмента, снизилась до 21%.

Новая география спроса: как ипотека и цены переориентируют рынок на Московскую область

В структуре продаж по Москве наблюдается децентрализация: девелоперы из топ-5 теперь редко лидируют более чем в трех классах одновременно. В то же время в Московской области лидерство удерживает группа ФСК/ДСК-1, за которой следуют ПИК и «Гранель».

Главный тренд: люди стали чаще искать варианты в Подмосковье, постепенно смещая фокус с Москвы на область. Рост цен и ограничения ипотечных программ делают столичный рынок менее доступным для значительной части аудитории. В результате покупатели переориентируются на область, но делают это не хаотично, а в рамках привычных направлений. Запад Москвы — Одинцовское направление, север — Мытищи. Логика проста: сохраняется привязка к месту работы и привычной инфраструктуре. Основную роль играет транспорт: новые проекты концентрируются вдоль магистралей и метро, обеспечивая сопоставимую доступность.

Сейчас только 42% покупателей готовы выйти на сделку в ближайшие три месяца — это самый низкий показатель за все время наблюдений. Для сравнения: в июне 2025 года таких клиентов было заметно больше — 55%.

В условиях сокращения спроса девелоперы фокусируются на стимулировании продаж через промоинструменты. Дополнительно на рынок влияют внешние факторы, включая перераспределение зарубежных инвестиций и технологические риски. В этих условиях ключевой задачей становится предварительная работа со спросом и готовность к его быстрому восстановлению после изменения условий ипотечных программ.

Ирина Доброхотова, основатель bnMAP.pro: Сейчас мы наблюдаем интересную ситуацию: рынок новостроек продолжает адаптироваться к снижению спроса и более длинному циклу реализации. Предложение после ввода домов только растет относительно ДДУ, и структура его меняется. Мы фиксируем любопытную разницу между сегментами. Если в комфорт- и бизнес-классе готовые квартиры по ДКП зачастую дешевле в цене метра из-за большой площади остатков, то в элитном сегменте ситуация зеркальная. Здесь за возможность заехать сразу и без рисков покупатель платит премию (данные по Москве). Что касается цен, то сейчас в «старой» Москве средняя цена «квадрата» в экспозиции достигла 823,9 тыс. руб. Но этот рост произошел не за счет подорожания всего рынка, а за счет изменения структуры предложения. В то же время комфорт-класс постепенно уходит в реновацию, а в Новой Москве и области мы видим ценовое плато. При этом, скорее всего, серьезного снижения цен ждать не стоит. Например, в Москве девелоперы ограничены высокой себестоимостью, требованиями властей по архитектуре и банковскими ковенантами. Масс-сегмент вымывается. А вот доля готового жилья в сданных домах, вероятно, будет только расти. Именно оно сейчас наиболее конкурентоспособно за счет чистой юридической истории и отсутствия рисков стройки.

Евгений Болтовский, директор по стратегии и исследованиям Advelop: Сегодня внешняя среда меняется слишком быстро, и, если при планировании опираться только на привычные рекламные метрики, картина получается неполной. Макрофакторы, от геополитических сдвигов до экономических показателей, напрямую воздействуют на поведение потребителей, меняя их паттерны прямо в ходе кампаний.

В рамках этого макроконтекста показательно работают инфляционные ожидания. Наблюдения показывают, что их рост закономерно разделяет аудиторию на две группы с противоположными реакциями. Первая часть потребителей спешит совершить покупку, чтобы зафиксировать текущую цену. Вторая — напротив, замирает и переходит в режим экономии. В итоге следует учитывать оба сценария одновременно: первой группе транслировать продуктовую коммуникации, а для активации второй разрабатывать акционные и ценовые предложения. Другой пример — глобальные миграционные и финансовые потоки. Экономические и геополитические сдвиги на Ближнем Востоке спроектировали запрос на релокацию капиталов, которые раньше уходили, например, в Дубай. На российском рынке недвижимости это сформировало новую волну спроса в премиальном сегменте. Эти примеры наглядно показывают, что масштабные внешние события сегодня определяют реальную эффективность маркетинга сильнее, чем технические настройки рекламных кабинетов.

Юлия Грейс, генеральный директор Advelop: В текущих условиях рекламные инвестиции в недвижимости оцениваются исключительно через призму стоимости и качества лида. На фоне жестких регуляторных ограничений и трансформации банковских программ классические инструменты привлечения клиентов становятся дороже, что заставляет застройщиков пересматривать структуру своих затрат. Рыночные ожидания относительно траектории ключевой ставки создают дополнительное давление: в Московском регионе конкуренция за платежеспособный спрос обострилась до предела. В этой ситуации ключевым фактором выживания девелоперов становится уход от массовой рекламы в сторону жесткой микросегментации аудитории и управления трафиком в реальном времени. Коммерческий успех кампаний теперь напрямую зависит от способности бизнеса мгновенно реагировать на новые ипотечные сценарии и выводить на первый план честные, оцифрованные продуктовые преимущества объектов.

*Источник: bnMap.Pro, 2026, квартиры и апартаменты, ДДУ по дате договора, Москва, Новая Москва, Московская область; Росреестр. Пульс продаж новостроек, март 2026, ДДУ по дате регистрации.