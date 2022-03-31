TelecomDaily: скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться

ИАА TelecomDaily зафиксировало новое снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE. В ноябре 2021 года, по данным аналитиков, скорость мобильного интернета в сетях операторов большой четвёрки (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) составляла 21,7 Мб/с, а в феврале 2022 года показатель снизился до 21,1 Мб/с, сообщили Sostav в TelecomDaily.

Как и в 2021 году, сейчас самым быстрым оказался мобильный интернет «МегаФона» (средняя скорость по всей территории РФ — 33,2 Мб/сек). По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более.

Средняя скорость передачи данных среди операторов:

«МегаФон» — 33,2 Мб/с,

МТС—19,2 Мб/с,

«Вымпелком» (бренд «билайн») —18,7 Мб/с,

Tele2 — 14,2 Мб/с.

Главная причина замедления средней скорости — рост трафика, утверждают эксперты агентства. Развитие и модернизация сетей мобильной связи не могут компенсировать рост нагрузки на сети. Для роста скорости необходимо модернизировать сети опережающими темпами. К естественным сложностям в этом году прибавились и санкции — они способны ограничить или даже остановить модернизацию сетевой инфраструктуры.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily: Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и др. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei — скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет. Всё это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее.

Объем трафика в мобильных сетях за полгода (с июля 2021 по март 2022) вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Именно в этот период крупные операторы запустили сети LTE-A, однако дальнейшего технологического роста скоростей уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, уверены в TelecomDaily.

За последний месяц крупные операторы сотовой связи отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи и интернета. Уже к лету операторы введут ограничения и на архивных тарифах, как рекомендовало Минцифры. Ведомство предложило «исключить неограниченное потребление», чтобы сбалансировать потребляемый абонентами трафик. Распределение равномерной нагрузки на сети необходимо для их устойчивой работы, отмечало министерство.