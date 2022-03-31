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31.03.2022 в 12:57

TelecomDaily: скорость мобильного интернета в России продолжает снижаться

Самым быстрым по-прежнему является интернет от «МегаФона»

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ИАА TelecomDaily зафиксировало новое снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE. В ноябре 2021 года, по данным аналитиков, скорость мобильного интернета в сетях операторов большой четвёрки (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) составляла 21,7 Мб/с, а в феврале 2022 года показатель снизился до 21,1 Мб/с, сообщили Sostav в TelecomDaily.

Как и в 2021 году, сейчас самым быстрым оказался мобильный интернет «МегаФона» (средняя скорость по всей территории РФ — 33,2 Мб/сек). По средней и максимальной скорости передачи данных компания по-прежнему опережает три другие сети на 70% и более.

Средняя скорость передачи данных среди операторов:

  • «МегаФон» — 33,2 Мб/с,
  • МТС—19,2 Мб/с,
  • «Вымпелком» (бренд «билайн») —18,7 Мб/с,
  • Tele2 — 14,2 Мб/с.

Главная причина замедления средней скорости — рост трафика, утверждают эксперты агентства. Развитие и модернизация сетей мобильной связи не могут компенсировать рост нагрузки на сети. Для роста скорости необходимо модернизировать сети опережающими темпами. К естественным сложностям в этом году прибавились и санкции — они способны ограничить или даже остановить модернизацию сетевой инфраструктуры.

Денис Кусков, генеральный директор TelecomDaily:

Часть инфраструктуры прошлых поколений выводится из эксплуатации. Но вот остальное оборудование, позволяющее предоставлять качественные услуги, нуждается в постоянной модернизации. Значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании Nokia, Ericsson и др. Как сейчас будет строиться работа с этими компаниями и сколько будет стоить сетевое оборудование с учетом роста стоимости валюты — это вопрос. В более выигрышном положении находятся сети, построенные на оборудовании китайской Huawei — скорее всего, такое оборудование будет поставляться и далее, но его цена также вырастет.

Всё это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Вероятно, стоит задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования, либо о создании собственных мощностей, чтобы не зависеть от санкций или валютных колебаний. Пока же можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее.

Объем трафика в мобильных сетях за полгода (с июля 2021 по март 2022) вырос на 23%, за два года — почти на 80%. Именно в этот период крупные операторы запустили сети LTE-A, однако дальнейшего технологического роста скоростей уже не последует вплоть до внедрения 5G, которого на массовом рынке не случится в ближайшие несколько лет, уверены в TelecomDaily.

За последний месяц крупные операторы сотовой связи отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи и интернета. Уже к лету операторы введут ограничения и на архивных тарифах, как рекомендовало Минцифры. Ведомство предложило «исключить неограниченное потребление», чтобы сбалансировать потребляемый абонентами трафик. Распределение равномерной нагрузки на сети необходимо для их устойчивой работы, отмечало министерство.

Мегафон Вымпелком Билайн МТС Tele2 TelecomDaily
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