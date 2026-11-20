Правительство России утвердило правила маркировки входящих звонков из-за рубежа. С 1 марта 2027 года операторы связи будут уведомлять абонентов о международных вызовах. Об этом сообщили в Минцифры.

При поступлении звонка на мобильный телефон на экране появится надпись «Иностранный вызов» и название страны, из которой осуществляется вызов. Указание страны будет зависеть от «технической возможности» определения, а общая длина уведомления не превысит 32 символов.

При звонках на стационарные телефоны абоненты будут получать голосовое предупреждение о международном вызове. Такая функция также будет доступна при наличии технической возможности.

Уведомления для владельцев мобильных и стационарных телефонов будут бесплатными.

В Минцифры пояснили, что новая мера направлена на снижение рисков телефонного мошенничества: злоумышленники часто используют зарубежные номера, визуально похожие на российские.

Норма о маркировке иностранных вызовов вошла в «Антифрод 2.0», второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством.