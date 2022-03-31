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31.03.2022 в 07:20

Операторы отказываются от безлимитных тарифов по рекомендациям Минцифры

Новые подключения с такой опцией уже невозможны

За последний месяц крупные операторы сотовой связи отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи и интернета. Уже к лету операторы введут ограничения и на архивных тарифах, как рекомендовало Минцифры, сообщает «Коммерсант».

Тарифы с безлимитным предложением перевели в архив МТС, Yota, Tele2. Кроме того, операторы меняют условия. Так, если тариф «Премиум» от Tele2 ранее включал безлимитный мобильный интернет — теперь он ограничен 60 Гб. В Tele2 считают, что безлимиты — нишевый продукт, востребованный небольшой частью аудитории, но признают: «При избыточном распространении они создают нагрузку на сеть».

МегаФон перезапустил линейку «Без переплат», теперь внутрисетевые звонки по России расходуют пакет минут, тогда как ранее они были бесплатны и безлимитны. Yota также полностью отказалась от безлимитного интернета. В «Вымпелкоме» рассказали, что обновили линейку для корпоративных клиентов, в ней не осталось безлимитных тарифов для новых подключений.

Кроме того, из пакетов операторов исчезают опции нетарифицируемого трафика на приложения.

По оценке Mobile Research Group, безлимитными тарифами пользуется до 17% абонентов, включая корпоративных. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что операторы начали отказываться от безлимитов еще в 2021 году. За прошлый год объем трафика, передаваемого в мобильных сетях, уже вырос на 31%, а теперь у операторов нет возможности наращивать мощности из-за неопределенности с поставками оборудования.

В конце марта Минцифры рекомендовало «исключить неограниченное потребление», чтобы сбалансировать потребляемый абонентами трафик. Распределение равномерной нагрузки на сети необходимо для их устойчивой работы, отмечало министерство.

Безлимитный интернет минцифры
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