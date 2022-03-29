Минцифры рекомендовало операторам связи ограничить безлимитные тарифы

Минцифры разослало операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», что включает введение ограничений на безлимитных тарифах. В письме министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева также рекомендовано «сбалансировать объемы потребляемого трафика» в рамках тарифных планов — под этим подразумевается «разумное сокращение таких объемов», цитирует РБК.

В качестве объяснения в письме указано, что меры необходимы для исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», чтобы обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

В Минцифры изданию подтвердили рассылку письма и отметили, что необходимо найти баланс для поддержания и развития мобильных сетей и меры принимаются для разумного потребления трафика при сохранении качества сервисов и услуг.

По словам директора по связям с госорганами «МегаФона» Владимира Месропяна, сложности с поставками оборудования могут приести к понижению качества связи и снижению устойчивости сетей, поэтому «рекомендация Минцифры выглядит рациональной и естественной». С Месропяном согласился и представитель МТС: он заявил, что предложение ведомства «позволит операторам иметь запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета».

В «Т2 РТК Холдинге» (бренд Tele2) изданию также пояснили, что в компании разделяют беспокойство министра. Представитель компании отметил, что в своей практике холдинг «никогда не злоупотреблял безлимитами», так как такие тарифы создают лишнюю нагрузку на сеть.

Операторы не рассказали, как именно они будут выполнять рекомендации Минцифры. Один из собеседников пояснил изданию, что безлимиты снимут с дорогих тарифов, а если трафик аномально вырастет, оператор может сократить объём гигабайтов в пакетных предложениях, однако маловероятно, что будет принята такая мера, уточнил источник на рынке связи.