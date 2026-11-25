Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала законной блокировку звонков без маркировки. Об этом говорится в ответе ведомства Национальному совету финансового рынка (НСФР) от 10 ноября, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Ранее НСФР попросил ФАС проверить действия операторов «большой четверки» — «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и «Т2 Мобайл». Банкиры усмотрели в угрозах блокировать вызовы без маркировки признаки злоупотребления доминирующим положением. Однако антимонопольная служба указала, что законодательство позволяет операторам приостанавливать оказание услуг связи при нарушении требований к маркировке.

С 1 сентября 2025 года маркировка звонков от юридических лиц стала обязательной. Первоначально операторы установили среднюю стоимость услуги на уровне 30 коп. за попытку вызова. После переговоров с банками стороны согласовали индивидуальные тарифы ниже 25 коп. на безлимитной основе.

По оценке главы НСФР Андрея Емелина, расходы банковской системы на маркировку составят не менее 3,5 млрд руб. в год. По его мнению, формального основания для блокировки у операторов не было и позиция ФАС в этой части была необоснованна.

Опрошенные эксперты считают, что ФАС могла бы сыграть более активную роль в урегулировании спора, а дополнительные затраты в итоге коснутся потребителей. В частности, маркировать звонки приходится не только банкам, но и медицинским организациям и другим компаниям, которые связываются с гражданами.

При этом маркировка повышает вероятность ответа на звонок. По данным «Новофона», дозваниваемость с маркированных номеров составляет 80−85% против 40−50% с немаркированных.