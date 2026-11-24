Публичный Wi-Fi в России работает почти втрое медленнее домашних и корпоративных сетей. Медианная скорость скачивания в российских публичных сетях составила 11,93 Мбит/с против 33,47 Мбит/с в закрытых. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Vigo.

Скорость отправки данных в публичных сетях ниже почти в четыре раза, чем в закрытых, — 6,48 против 25,87 Мбит/с. Медианная задержка передачи данных в публичных сетях составляет 200 мс против 161 мс в закрытых.

Одна из причин — рост нагрузки. На фоне ограничений мобильного интернета число подключений к одной публичной точке доступа увеличилось: с 8,5 в 2024 году до 26,5 в 2026-м. Кроме того, 83% публичных Wi-Fi-сетей используют диапазон 2,4 ГГц, который часто бывает перегружен.

На качество соединения также влияют устаревшее оборудование, радиопомехи и количество пользователей, одновременно подключенных к одной точке. По оценке экспертов, переход на оборудование с поддержкой Wi-Fi 6 может повысить скорость за счет более эффективного использования радиоканала.

Для исследования Vigo проанализировала данные сервиса тестирования скорости Merilo by Vigo за последний месяц и более 52 млн Wi-Fi-сетей в России. На публичные сети пришлось 4% от общего числа.

Ранее сообщалось, что потребление мобильного интернета идет на спад. Пользователи переключаются на Wi-Fi.