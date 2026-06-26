Бывший топ-менеджер GroupM получил пожизненный срок по делу о взятках

Бывший главный инвестиционный директор GroupM China Ди Фэй приговорен к пожизненному заключению по делу о взяточничестве на сумму около $176 млн. Суд установил, что он получал откаты от брокерских компаний в обмен на распределение рекламных бюджетов клиентов WPP, пишет Bloomberg.

По данным следствия, схема была связана с использованием посредников при закупке медиарекламы. Брокеры объединяли бюджеты рекламодателей, чтобы получать более выгодные условия от медиа-площадок, однако часть предоставленных скидок, как утверждается, не возвращалась клиентам и выводилась через связанные счета. Расследование охватывало период с 2019 по 2023 год.

Суд также вынес приговор двум другим фигурантам дела: Яо Лань получила 14,5 года лишения свободы, а Хун Синь — четыре года. Они отвечали за взаимодействие с брокерами и контроль финансовых потоков в структуре GroupM China.

Ди Фэй подал апелляцию, настаивая, что спорные средства являлись коммерческими скидками компании, а не взятками. Ожидается, что рассмотрение апелляции завершится в конце 2026 или начале 2027 года.

В WPP заявили, что не являются стороной судебного процесса, но сотрудничали с китайскими властями и уважительно относятся к решению суда. Компания ранее проводила внутренние перестановки после того, как дело стало публичным. Инцидент привлек внимание к практике работы с медиаброкерами и вопросам прозрачности в закупках рекламы.

Напомним, еще в 2021 году WPP заплатил свыше $19 млн за снятие обвинений, предъявленных американскими властями — контролирующий орган США обнаружил нарушение компанией Закона о коррупции за рубежом. Выяснилось, что холдинг проводил агрессивную политику на высокорискованных рынках, включая подкупы и другие «незаконные схемы».