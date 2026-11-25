Shein выплатит $100 млн в качестве компенсации Федеральной торговой комиссии США за введение потребителей в заблуждение относительно сроков доставки, отзывов о товарах и качества сырья, сообщает Reuters.

В жалобе отмечается, что несмотря на рекламу быстрой доставки, посылки приходили с опозданием (на дни или месяцы) либо не доходили до клиентов вовсе. Кроме того, компания скрывала негативные отзывы о товарах — например, исключала комментарии о дефектах, например украшений, оставляющих пятна на коже.

Также Shein заявляла, что товары со специальными меткой произведены поставщиками с высокими показателями социальной ответственности, но не предоставила независимых аудитов в подтверждение. Возникли вопросы и к данным о происхождении хлопка: тесты компании оказались неточными или неубедительными. Так, Shein отрицала использование хлопка из Синьцзяна, где, по данным США и правозащитных групп, применяется принудительный труд уйгуров, но FTC поставила эти заявления под сомнение.

В рамках соглашения Shein обязалась более не искажать сроки доставки, не блокировать отрицательные отзывы и усилить соблюдение норм защиты прав потребителей.

Выплаченные средства пойдут на компенсацию пострадавшим клиентам. При этом Shein не признала своей вины и не согласна с претензиями FTC.

Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против Shein из-за обнаружения опасных химических веществ в одежде и обуви, продаваемых на платформе.