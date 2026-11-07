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07.11.2026 в 15:46

Немецкая экологическая организация подала в суд на Shein из-за опасных веществ в одежде

В товарах китайского маркетплейса обнаружили превышение допустимых норм содержания химикатов

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против китайского онлайн-ретейлера Shein из-за обнаружения опасных химических веществ в одежде и обуви, продаваемых на платформе. Поводом стали результаты лабораторных исследований, сообщила организация.

В ходе исследования, проведенного по заказу DUH, в 15 из 18 товаров обнаружили проблемные химические вещества или производственные остатки. В частности, в одежде выявили так называемые «вечные химикаты». Они практически не разлагаются в окружающей среде и могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

Наиболее серьезные нарушения обнаружили в подростковой куртке: содержание одного из опасных веществ превысило допустимые нормы ЕС более чем в 12 тыс. раз. Еще в трех куртках обнаружили химикат, представляющий опасность для репродуктивной системы.

Shein уже сняла с продажи некоторые товары, но экологическая организация потребовала от маркетплейса подписать заявление о недопущении повторной продажи продукции с нарушениями европейских требований к содержанию химических веществ. Ретейлер отказался подписать такой документ, именно это и стало поводом для обращения в суд.

В то же время китайская компания отреагировала на претензии, проверила немецкий ассортимент, ужесточила требования к продавцам в части тестирования продукции и расширила автоматизированную проверку товаров на маркетплейсе. При этом ретейлер назвал требования DUH чрезмерными и несоразмерными.

Ранее Франция стала первой страной, которая запретила рекламировать бренды ультрабыстрой моды. Сенат одобрил закон, предусматривающий ограничения на продвижение наиболее загрязняющих окружающую среду производителей одежды, включая Shein и Temu.

Shein
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