Немецкая экологическая организация подала в суд на Shein из-за опасных веществ в одежде

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск против китайского онлайн-ретейлера Shein из-за обнаружения опасных химических веществ в одежде и обуви, продаваемых на платформе. Поводом стали результаты лабораторных исследований, сообщила организация.



В ходе исследования, проведенного по заказу DUH, в 15 из 18 товаров обнаружили проблемные химические вещества или производственные остатки. В частности, в одежде выявили так называемые «вечные химикаты». Они практически не разлагаются в окружающей среде и могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека.



Наиболее серьезные нарушения обнаружили в подростковой куртке: содержание одного из опасных веществ превысило допустимые нормы ЕС более чем в 12 тыс. раз. Еще в трех куртках обнаружили химикат, представляющий опасность для репродуктивной системы.



Shein уже сняла с продажи некоторые товары, но экологическая организация потребовала от маркетплейса подписать заявление о недопущении повторной продажи продукции с нарушениями европейских требований к содержанию химических веществ. Ретейлер отказался подписать такой документ, именно это и стало поводом для обращения в суд.



В то же время китайская компания отреагировала на претензии, проверила немецкий ассортимент, ужесточила требования к продавцам в части тестирования продукции и расширила автоматизированную проверку товаров на маркетплейсе. При этом ретейлер назвал требования DUH чрезмерными и несоразмерными.

Ранее Франция стала первой страной, которая запретила рекламировать бренды ультрабыстрой моды. Сенат одобрил закон, предусматривающий ограничения на продвижение наиболее загрязняющих окружающую среду производителей одежды, включая Shein и Temu.