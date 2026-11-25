Госдума приняла закон, направленный в том числе на обеление экономики и усиление контроля за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Запись об этом появилась в думской электронной базе. Документ предусматривает создание реестра систематических нарушителей правил ее использования в сфере интернет-торговли. С 1 февраля 2027 года его будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). С 1 июня размещение в интернете информации о дистанционной продаже товаров и услуг нарушителями из реестра запретят, а их сайты смогут блокировать.

Кроме того, законопроект вводит институт организаторов массовой торговли. К ним отнесут юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их группы, которые предоставляют торговые точки не менее чем 10 продавцам на площадках общей площадью от 3 тыс. кв. м.

С 1 марта 2027 года такие организаторы должны будут контролировать соблюдение арендаторами и другими пользователями торговых точек требований к применению ККТ. Им также запретят допускать на площадки предпринимателей, которые обязаны использовать кассовую технику, но не зарегистрировали ее, а также лиц из реестра нарушителей.

Закон предусматривает расширение обмена информацией между государственными органами. ФНС будет передавать Банку России сведения о счетах и категориях доходов физических и юридических лиц, в деятельности которых отсутствуют признаки реального предпринимательства. ЦБ, в свою очередь, направит в Федеральное казначейство, ФНС и Федеральную таможенную службу данные о компаниях и ИП с высоким риском подозрительных операций.

Также устанавливаются новые правила обмена данными о безналичных расчетах между банками и налоговой службой. С 2027 года при открытии счетов физлицам и выдаче электронных средств платежа банки должны будут устанавливать ИНН клиентов. До 1 января 2028 года кредитным организациям необходимо проверить наличие ИНН у всех действующих клиентов-физлиц.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования после одобрения Советом Федерации и подписания президентом России, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.