Экспорт российских товаров и услуг через цифровые платформы может вырасти до 10 трлн руб. к 2036 году. Совокупный оборот площадок с учетом зарубежных дочерних компаний и связанных организаций к этому времени может составить 100 трлн руб. Такие оценки содержатся в докладе экспертной группы по международному развитию цифровых платформ под председательством гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК. Подлинность документа подтвердил президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

Для достижения этих показателей эксперты предложили поддержать выход российских платформ на зарубежные рынки с помощью субсидий.

По оценке НИУ ВШЭ, приведенной в материалах доклада, в 2025 году оборот цифровых платформ в России составлял 18,3 трлн руб., а экспорт товаров и услуг через них — 0,8 трлн руб. Таким образом, предложенная цель предполагает увеличение экспортных показателей в 12,5 раза за 11 лет.

Ранее российским маркетплейсам предложили активнее выходить на зарубежные рынки. К 2030 году вклад онлайн-площадок в несырьевой экспорт может вырасти до 5−6,3%, а аудитория — до 100 млн пользователей.