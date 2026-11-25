Lamoda планирует открыть порядка 500 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в январе — октябре 2027 года. Компания активно ищет для этого помещения, а также опубликовала соответствующую закупку на электронной торговой площадке Bidzaar, сообщают «Ведомости».

Согласно закупочной документации, компания приобретает компьютеры, мониторы, смартфоны, сканеры штрихкодов и другое оборудование. В числе мест поставки оборудования указаны Москва и Московская область.

Представитель Lamoda отметил, что компания открывает новые точки и обновляет действующие. По его словам, в прошлом году сеть ПВЗ Lamoda в России, Казахстане и Белоруссии выросла примерно на 15% до 1080 точек. Общее количество собственных и партнерских пунктов выдачи в этих странах достигло 35 тыс. в 8,3 тыс. населенных пунктах.

Для сравнения, на ноябрь 2026 года количество ПВЗ Ozon в России превышает 94 тыс., Wildberries — около 98 тыс.

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров называет развитие логистики в регионах важными драйверами роста продаж Lamoda. Площадка конкурирует с мультикатегорийными маркетплейсами за счет ассортимента и качества обслуживания, при этом собственные ПВЗ являются важным инструментом. За счет высокой плотности заказов они экономически эффективны и расширение сети целесообразно.

Ранее сообщалось, что у половины владельцев ПВЗ сократилось агентское вознаграждение от маркетплейсов. Траты на аренду и коммунальные услуги выросли на 17%.