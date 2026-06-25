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25.06.2026 в 07:00

Сеть «Му-му» за четыре года сократилась почти вдвое

Эксперты полагают, что бизнес требует модернизации

Сеть кафе «Му-му», входящая в ресторанную группу Maison Dellos, продолжает сокращать присутствие на рынке. Если в 2022 году было открыто около 40 заведений в Москве и Подмосковье, то сейчас работает лишь 18 кафе, включая пять точек в столичных аэропортах. Таким образом, за четыре года сеть потеряла более половины своих объектов, сообщают «Ведомости».

По данным СПАРК, выручка управляющей компании сети ООО «Фастлэнд» в 2025 году сократилась на 44,3%, до 2 млрд руб. Чистый убыток вырос более чем в шесть раз и достиг 208,3 млн руб. против 32,1 млн руб. годом ранее.

Эксперты связывают проблемы сети с серьезными изменениями на рынке общественного питания. За последние годы усилилась конкуренция со стороны современных столовых, сервисов доставки и продуктовых ретейлеров, активно развивающих сегмент готовой еды.

При этом формат «Му-му», построенный на линии раздачи и больших площадях, требует высоких операционных затрат и становится менее эффективным в условиях роста аренды, стоимости продуктов и расходов на персонал.

Дополнительным фактором стала неудачная попытка масштабирования через франчайзинг. Высокий паушальный взнос в размере 2,5 млн руб. ограничивает круг потенциальных партнеров — инвесторы отдают предпочтение более современным и быстрорастущим концепциям.

Тем не менее, эксперты считают, что бренд сохраняет шансы на восстановление. «Му-му» по-прежнему обладает высокой узнаваемостью и лояльной аудиторией, а формат доступного питания остается востребованным в бизнес-центрах, транспортных узлах и районах с высокой концентрацией студентов.

В целом оборот рынка общепита в России вырос с 2,87 трлн до 5,27 трлн руб. с 2023 по 2025 годы. Однако рентабельность бизнеса за это время снизилась с 8,9% до 7,9%.

Му-му
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