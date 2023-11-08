«Кинопоиск» составил топ-20 сериалов октября

«Кинопоиск» изучил самые любимые сериалы у российских пользователей в октябре. Компания представила индекс «Кинопоиск Pro», который измеряет популярность тысячи отечественных и зарубежных сериалов, которые выходят в телевизионном эфире и на онлайн-платформах. На первом месте в списке — «Жизнь по вызову». В тройку лидеров также вошли «Папины дочки» и «Зимородок».

На четвёртой позиции в рейтинге «Иванько», на пятой — «Плакса». Далее следуют «Рик и Морти», «Американская история ужасов», «Первый отдел». Замыкают топ-10 «Бизон: Дело манекенщицы» и «Ван-Пис».

Во вторую десятку попали «Реальные пацаны», «Кибердеревня», «Зеркало лжи», «Острые козырьки» и «Локи». Также в список вошли «Магическая битва», «Контейнер», «Два холма», «Великолепный век» и «Семья шпиона».

Доля российских проектов в общем интересе к сериалам выросла с 39% в сентябре до 43% в октябре. Любовь к американским и турецким сериалам, напротив, поугасла.

Увеличение внимания россиян к сериалам происходит в основном за счёт отечественных проектов, как телевизионных, так и снятых специально для онлайн-кинотеатров. В топ-20 самых популярных проектов октября — 11 российских сериалов.

Ранее сообщалось, что с начала года спрос на корейские фильмы у россиян обогнал турецкие сериалы. Онлайн-сервисы увеличили закупки кинолент из Кореи на 35%.