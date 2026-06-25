Сделка Paramount и Warner Bros. Discovery на $110 млрд близка к одобрению ЕС

Крупнейшая в истории медиаиндустрии сделка по поглощению Warner Bros. Discovery компанией Paramount Skydance стоимостью около $110 млрд приблизилась к одобрению Европейского союза. Регуляторы ЕС готовы поддержать сделку при условии структурных уступок со стороны покупателя, прежде всего в сфере дистрибуции фильмов, сообщает Reuters.

По данным источников, Paramount может согласиться на продажу своего совместного дистрибьюторского предприятия с Universal Pictures, чтобы снизить риски ограничения конкуренции на европейском рынке. Этот шаг обсуждался на переговорах с Европейской комиссией в Брюсселе и рассматривается как ключевой для получения одобрения.

Основное внимание европейских регуляторов сосредоточено на возможном усилении контроля над кинодистрибуцией и влиянии сделки на доступ независимых продюсеров и кинотеатров к контенту. Также оцениваются риски для культурного разнообразия и производства контента на местных языках. При этом ранее высказывавшиеся опасения по поводу телевизионных активов Paramount были фактически сняты.

Ранее сделку одобрил Минюст США. Министерство не выявило существенных антимонопольных рисков. Однако окончательное закрытие сделки осложняется рядом регуляторных процедур, включая возможные судебные иски со стороны отдельных штатов, которые могут попытаться заблокировать объединение.

В случае завершения сделки будет создан один из крупнейших глобальных медиаконгломератов с контролем над такими активами, как HBO Max, CNN, CBS и франшизы «Гарри Поттер» и «Миссия невыполнима». Ожидается, что объединенная структура перейдет под контроль семьи Эллисон при поддержке крупных инвестиционных фондов, а завершение сделки намечено на третий квартал 2026 года.