Как медийная кампания на Smart TV помогла увеличить продажи OSIO

Технологическая компания getads провела для бренда компьютерной техники OSIO рекламную кампанию на Smart TV. Благодаря охвату и эффективному промо в результате активации выросли не только брендовые показатели, но и продажи по всем направлениям. Команда getads поделилась результатами кампании с Sostav.

Задача: повысить узнаваемость бренда в период рыночного спада

Кризис не обошел рынок техники: в 1 квартале 2026 года продажи ноутбуков снизились на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, в апреле в индустрии в целом наблюдается снижение спроса.

Перед командой getads была поставлена задача в рамках кампании охватить более 1 млн уникальных пользователей в выбранных сегментах и набрать более 3 млн досмотров. В этом флайте Connected TV был единственным платным инструментом для роста узнаваемости.

На фоне сложных рыночных условий недостаточно просто запустить медийную кампанию на широкую аудиторию — важно точечно показать рекламу тем, кто уже готов купить.

Решение: медийная кампания на Smart TV с таргетингом по интересам

Для того чтобы отфильтровать целевую аудиторию по заданным параметрам, команда использовала сервис getads: составили подробный профиль на основе анализа видеопотребления и выделили сегменты, чтобы старгетировать рекламную кампанию. Целевой аудиторией кампании стали мужчины и женщины от 25 до 54 лет с интересами в категориях «Бытовая техника и электроника», «Гипермаркеты электроники», «Телевизоры и видеооборудование». Гипотеза была в том, что люди, которые смотрят видео о технике, уже заинтересованы в покупке.

Кампания проходила с 5 по 20 апреля 2026 года, единственным каналом был CTV. Для рекламных роликов был подготовлен промо-оффер со скидкой 15% — предложение позволило улучшить конвертацию брендового охвата в продажи. Кроме того, старт кампании был приурочен к запуску официального магазина OSIO на Wildberries.

Результаты: охват, брендовый поиск, спрос и продажи

Несмотря на приоритет охватных метрик в рамках кампании, рост знания напрямую конвертировался в продажи по всем направлениям. Особенно заметно — на маркетплейсе и в классическом ретейле.

Охват и досмотры

Кампания на Smart TV превысила запланированные показатели. За период с 5 по 20 апреля охват составил 1 399 520, а количество досмотров — 3 882 749.

Брендовый поиск на Wildberries

После снижения в начале апреля количество брендовых запросов OSIO выросло примерно на 14% относительно минимальных значений периода. Это подтверждает, что реклама на Smart TV повлияла на узнаваемость бренда даже в условиях межсезонья.

Продажи на Wildberries

В период ТВ-кампании рост продаж ноутбуков OSIO на Wildberries составил более 160%. Это ключевой результат, показывающий прямую связь между рекламой на Connected TV и покупательской активностью на маркетплейсе.

Продажи в «Ситилинк»

Рост узнаваемости бренда повлиял не только на показатели Wildberries, но и на классический ретейл: по итогам кампании продажи в «Ситилинк» выросли более чем в два раза.

Светлана Шилина, маркетинговый лидер бренда OSIO (ICL Techno): Smart TV был единственным инструментом роста узнаваемости бренда в рамках кампании — и этого оказалось достаточно для измеримого эффекта. Отдельно важно отметить, что эффект от ТВ-размещения был заметен не только на Wildberries и в федеральном ретейле, но и в целом позволил подтянуть продажи по всем направлениям в низкий сезон.

Арминэ Карахан, коммерческий директор getads, руководитель бизнес-юнита getads network: Сегодня Smart TV — это уже не только инструмент для построения знания о бренде. Кейс OSIO в очередной раз подтвердил, что реклама на Smart TV способна не только повышать узнаваемость бренда, но и напрямую влиять на потребительский спрос и продажи.

Наталья Матушкина, заместитель генерального директора по коммерции getads: Ценность этого кейса — в контексте. Мы сознательно пошли на размещение в сложный период, чтобы проверить эффективность Connected TV не в «идеальных условиях», а в реальных рыночных обстоятельствах. Результаты подтвердили: Smart TV — это предсказуемый и измеримый канал даже тогда, когда рынок идет вниз.

Состав творческой группы

OSIO (клиент)

Маркетолог потребительского направления ICL Techno: Светлана Шилина

getads (разработчик рекламных технологий)

Коммерческий директор getads и руководитель бизнес-юнита getads network: Арминэ Карахан

Руководитель отдела трафика getads network: Антон Пчельников

Менеджер по трафику: Анастасия Кречетова

Аккаунт-менеджер: Алена Рыженкова

Заместитель генерального директора по коммерции getads: Наталья Матушкина