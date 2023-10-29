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29.10.2023 в 14:23

Спрос на корейские фильмы у россиян обогнал турецкие сериалы

Онлайн-сервисы увеличили закупки кинолент из Кореи на 35%

С начала года спрос на корейские фильмы в России существенно вырос, онлайн-кинотеатры поддерживают интерес зрителей и активно пополняют свои каталоги азиатскими кинолентами. Об этом «Известиям» рассказали представители онлайн-сервисов.

Так, на Wink представлено более 300 тайтлов корейского производства, 80 из них компания приобрела в этом году. Самые популярные — «История девятихвостого лиса», «Императрица Ки», «Истинная красота». При этом количество турецких за год выросло примерно на 15%, корейских — на 35%.

KION также регулярно пополняет свою библиотеку азиатскими фильмами. В 2023 году самыми популярными корейскими картинами на платформе стали «Императрица Ки», «Призрачный доктор», «Ева», «Гоблин» («Демон»), «Мой пес Руни», «Мышь», «Счастье», «Разрушение к вашим услугам».

В онлайн-кинотеатре Premier представлена 151 картина из Кореи — фильмы и сериалы. В топе по просмотру «Истинная красота», мультфильм «Larva: личинки» и «История девятихвостого лиса».

Турция сериал Корея
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