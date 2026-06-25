Аудитория ВГТРК выросла до рекордных 18,7%

ВГТРК в 2025 году существенно увеличила свою аудиторию, превысив собственные плановые показатели по телесмотрению. Согласно отчету холдинга, доля его телеканалов достигла 18,7% против запланированных 16,7%, сообщает «Коммерсант».

Рост интереса зрителей обеспечили информационные программы, общественно-политический контент, а также специальные проекты, посвященные значимым государственным и историческим событиям.

Положительная динамика наблюдалась и на цифровых площадках компании. Среднее время просмотра контента на одного пользователя платформы «Смотрим» составило 26,9 часа в месяц, что более чем на 50% превысило целевой показатель. Среди самых популярных проектов оказались сериалы «Тайны следствия», «Склифосовский» и «Омут», а также ток-шоу «Малахов» и новостные программы.

В компании отмечают, что дополнительный приток зрителей обеспечили оперативное освещение международной повестки телеканалом «Россия 24», высокий интерес к эфиру «России 1» и рост популярности контента канала «Россия Культура». Значительную аудиторию также привлекли специальные эфиры, посвященные Дню Победы и другим общественно значимым событиям.

На фоне роста аудитории финансовые показатели холдинга также улучшились. Выручка ВГТРК по итогам 2025 года увеличилась на 11,3%, до 36,5 млрд руб. Аналитики связывают это как с увеличением зрительской базы, так и с существенным ростом стоимости размещения рекламы на федеральном телевидении. Чистый убыток вырос до 335 млн руб.

Ранее сообщалось, что среднее время, проведенное россиянами за телевизором, снизилось на 5%, до 3 часов 29 минут в день. Зато время на CTV уверенно растет (плюс 14%), становясь альтернативной точкой потребления видеоконтента.