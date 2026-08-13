Сергей Брин призвал ускорить развитие Gemini

Соучредитель Google Сергей Брин призвал сотрудников, работающих над искусственным интеллектом, ускорить развитие Gemini. По данным источников Reuters, материнская компания Google — Alphabet — стремится сократить отставание от конкурентов. В последние месяцы Брин призывал ключевых специалистов Google в сфере ИИ сосредоточить усилия на развитии Gemini. В апреле, после выхода новой модели Claude Mythos от Anthropic, он выступил перед сотрудниками Google DeepMind и призвал команду работать быстрее.

В ноябре 2025 года Gemini ненадолго удалось опередить конкурентов, однако впоследствии модель вновь уступила им по ряду показателей, отмечает Reuters. В августе Google отложила выпуск новой версии Gemini на два месяца. Такое решение было принято после внутренних тестов, которые показали, что модель отстает от конкурентов в задачах, связанных с программированием.

На фоне усиливающейся конкуренции Alphabet также проводит кадровые изменения в подразделении, отвечающем за разработку ИИ. 5 августа компания объявила о масштабной реорганизации руководства лаборатории ИИ Google DeepMind.

В Google отказались комментировать Reuters информацию о задержке новой версии Gemini и призывах Брина ускорить разработку модели.

Ранее Alphabet вошла в промышленный индекс Доу-Джонса, заменив Verizon, которая входила в его состав с 1984 года.