Российский бизнес кратно увеличил использование зарубежных больших языковых моделей

Российские компании в 2026 году кратно увеличили использование зарубежных больших языковых моделей (LLM). При этом основной спрос смещается в сторону китайских разработчиков. Участники рынка связывают это с доступной стоимостью, открытостью моделей и возможностью развернуть их на российской инфраструктуре. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На платформе Yandex AI Studio по итогам первого полугодия 2026 года клиенты потребили 597 млрд токенов. Это в 18 раз больше показателя за аналогичный период прошлого года. На модели «Яндекса» пришлось 54% потребления, китайская Qwen заняла 21,2%, DeepSeek — 13,5%, а американская GPT-OSS от OpenAI — 7,5%.

В MWS Cloud также фиксируют резкий рост интереса к китайским решениям. За первые шесть месяцев 2026 года их потребление на платформе MWS GPT достигло 400 млрд токенов. Показатель в 11 раз больше, чем за весь 2025 год. Лидером стала Qwen с 261,1 млрд токенов, далее идут GLM с 91,2 млрд и Kimi с 81,4 млрд. Последняя поднялась на третье место, сместив DeepSeek.

На LLM-платформе Cloud.ru потребление моделей за первые неполные восемь месяцев года выросло в 18 раз. Абсолютные значения компания не раскрывает, но отмечает, что существенная часть спроса приходится на китайские модели. В MWS Cloud считают, что китайские LLM уже сравнялись с американскими по возможностям и используются для решения сложных задач.

Руководитель Yandex AI Studio Артур Самигуллин отметил, что потребление опенсорсных китайских моделей выросло более чем в пять раз за год. По его словам, интерес к ним обусловлен высоким качеством при использовании в агентских сценариях.

Еще одним фактором становится стоимость. Основатель и гендиректор AdTech-экосистемы Hybrid Дмитрий Чеклов считает, что для большинства прикладных задач разница между дорогими флагманскими и более дешевыми китайскими моделями уже несущественна. Дополнительным стимулом для российских компаний остается сложность оплаты западных API.

Растет и спрос на развертывание моделей внутри российской инфраструктуры. В Selectel отмечают, что использование китайской модели через публичный API все равно предполагает передачу данных за рубеж. При размещении модели в российском облаке данные остаются внутри контура компании, а выбор LLM определяется уже техническими характеристиками.

Объем российского рынка LLM в 2026 году может вырасти на 35% и достичь 19,6 млрд руб., прогнозируют в MWS Cloud. Компания ожидает, что на облачный сегмент, включающий доступ к моделям по SaaS и API, придется почти 1,5 млрд руб. В «Турбо Облаке» этот прогноз назвали заниженным: по оценке директора направления по развитию ИИ-сервисов Дениса Боженко, коммерческая емкость облачного рынка LLM к концу года может составить минимум 10−12 млрд руб.

Мировая структура спроса также меняется. По данным OpenRouter, доля американских флагманских моделей за год снизилась примерно с 70% до 30%. По оценке советника по ИИ «Яков и Партнеры» Сергея Кобелева, около трех четвертей токенов десяти наиболее используемых моделей приходится на китайские решения. Еще полтора года назад открытые китайские модели практически не влияли на рынок, однако теперь они стали одним из его ключевых сегментов.