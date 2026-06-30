Материнская компания Google вошла в индекс Доу-Джонса

Материнская компания Google — Alphabet — вошла в промышленный индекс Доу-Джонса, заменив Verizon, которая входила в его состав с 1984 года. Это отражает изменения в американской экономике: традиционные телеком-компании уступают место цифровым платформам, развивающим рекламу, облачные сервисы и искусственный интеллект.

Аналитики отметили, что Alphabet лучше представляет современный сектор коммуникационных услуг благодаря сильным позициям в цифровой рекламе, ИИ, облачной инфраструктуре, мобильных технологиях и медиасервисах. Включение компании сильнее укрепит присутствие этих направлений в индексе.

Для рекламной индустрии это символичный шаг. Так, один из крупнейших мировых игроков в digital-рекламе официально стал частью индекса, который считается барометром американской экономики. Теперь компания представлена наряду с Amazon, Apple, Microsoft и Nvidia.

Несмотря на высокую рыночную капитализацию Alphabet, ее вес в индексе составит около 4%, поскольку Dow Jones рассчитывается исходя из стоимости одной акции, а не капитализации компании. Для сравнения, доля Goldman Sachs и Caterpillar превышает 10% каждая.