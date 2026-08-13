Французские издатели пожаловались на Google из-за ИИ-сводок

Французская ассоциация прессы APIG обратилась в антимонопольное ведомство страны с требованием принять меры в отношении ИИ-сводок Google в поисковой выдаче. Издатели считают, что краткие пересказы материалов позволяют пользователям получать основную информацию непосредственно на странице поиска, не переходя на сайты первоисточников, сообщает Reuters.

Одним из ключевых аргументов ассоциации стало падение посещаемости сайтов СМИ. По данным, на которые ссылается APIG, трафика издателей просел на 33−38% в связи с распространением сводок, созданных с помощью ИИ. В результате медиа теряют не только аудиторию, но и возможности монетизировать собственные материалы.

В APIG также заявляют, что Google внедрил новый способ использования контента без предварительных консультаций с издателями и без отдельной компенсации.

Издатели требуют, чтобы антимонопольный регулятор обязал Google заключить соглашение о компенсации за использование новостных материалов в своих продуктах и при создании ИИ-сводок. В ассоциации считают, что новые способы переработки журналистского контента не должны позволять платформам извлекать из него коммерческую выгоду без участия правообладателей.

Конфликт между французскими СМИ и Google продолжается уже несколько лет. Ранее антимонопольное ведомство страны обязывало компанию вести переговоры с издателями о выплатах за использование новостных материалов, а затем оштрафовало Google на €500 млн в рамках спора об авторских и смежных правах и компенсациях медиа.