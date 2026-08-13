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13.08.2026 в 14:10

Apple купит ум для Siri у издателей

Компания готова заплатить сотни миллионов долларов за контент

Apple ведет переговоры с издателями о многолетних соглашениях, которые позволят использовать их материалы для улучшения ИИ-функций Siri. Компания обсуждает модель оплаты, при которой вознаграждение будет зависеть от того, насколько активно Siri использует контент конкретного издателя. Потенциальный бюджет программы оценивается в сотни миллионов долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Контент издателей должен использоваться для работы обновленной версии Siri, которую компания готовит к запуску в этом году. Apple заинтересована прежде всего в доступе к актуальным новостям и другой свежей информации. Компания предлагает издателям рассчитываться в зависимости от фактического использования материалов. Такой подход отличается от традиционных лицензионных соглашений с фиксированной оплатой.

Для издателей предложение Apple может стать новым источником дохода на фоне растущего спроса технологических компаний на качественный контент для ИИ. При этом, чем чаще Siri будет обращаеться к контенту конкретного СМИ, тем больше будет вознаграждение.

Для самой Apple партнерство с медиа — способ решить одну из главных проблем ИИ-ассистентов: обеспечить ответы на вопросы о событиях, которые происходят прямо сейчас. Siri должна стать заметно более способной работать с контекстом и актуальной информацией, а доступ к лицензированным материалам издателей может помочь компании повысить качество таких ответов.

Apple уже имеет опыт работы с медиаконтентом через Apple News+, однако отношения с издателями складывались неоднозначно. Теперь компания предлагает более прямую модель сотрудничества, где ценность контента определяется его использованием.

В июле группа издателей и писателей подала коллективный иск против Google, обвинив компанию в использовании их произведений для обучения искусственного интеллекта Gemini без согласия правообладателей.

Юлия Топольская
Apple Siri
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