Семейные сюжеты в рекламе более привлекательны для возрастной региональной аудитории

Семейные сюжеты в рекламе в среднем более привлекательны для аудитории в возрасте старше 45 лет, проживающей в российских регионах. Но таким сюжетам сложнее выделиться среди большого количества рекламы. Такие данные компании «Инсайт Комкон» были представлены на форуме «Одноклассников» — Prime Time Forum.

Ролики с акцентом на скидки чаще хуже влияют на впечатление о бренде, чем коммуникации без упоминания скидок. Сделать бренд ближе помогают рекомендации — от специалистов и от таких же покупателей и пользователей.

Быстрый темп в рекламе в целом больше привлекает аудиторию в возрасте до 44 лет, чем группу 45+. С точки зрения релевантности сегмент 45+ лучше реагирует на виньеточные форматы, чем на рекламу с линейным сюжетом.

Реклама, созданная с использованием технологий искусственного интеллекта, воспринимается аудиторией 45+ по релевантности сопоставимо с обычной. Хотя последней в среднем проще сформировать хорошее впечатление о марке.

Согласно данным компании Mediascope, аудитория 40+ представляет собой крупнейшую часть населения России и является ключевым драйвером охватов не только на телевидении, но в интернете. Старшие возрастные группы формируют основную часть телесмотрения: в структуре просмотра ТВ доля аудитории 55−69 лет составляет 36%, людей 70 лет и старше — 24%.

Интернет‑аудитория среди старших продолжает расти: наиболее быстро увеличивается число пользователей рунета в группах 55−69 лет и 70+ в динамике с 2022 по 2026 год.

В онлайне у аудитории 40+ лидируют социальные сети, мессенджеры, блоги и видео. Вклад этой аудитории остается высоким в основных цифровых категориях — от поиска и новостей до банков и почты.

Ранее сообщалось, что маркетологи могут пересмотреть подход к аудитории старшего возраста. Потребители 55−70 лет становятся одним из наиболее привлекательных сегментов для брендов благодаря высокой финансовой устойчивости, интересу к новым впечатлениям и готовности тратить деньги на качество жизни.