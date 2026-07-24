«Серебро — это новое золото»: Dentsu назвала потребителей 55+ новой точкой роста для маркетинга

Маркетологи могут пересмотреть подход к аудитории старшего возраста: потребители 55−70 лет становятся одним из наиболее привлекательных сегментов для брендов благодаря высокой финансовой устойчивости, интересу к новым впечатлениям и готовности тратить деньги на качество жизни. К такому выводу пришла Dentsu Hong Kong в отчете «Silver is the New Gold», посвященном поведению так называемого «серебряного поколения».

В Гонконге насчитывается около 2 млн жителей в возрасте от 55 до 70 лет. Эта группа отличается значительными финансовыми возможностями: средний объем инвестиционных активов представителей аудитории оценивается примерно $760 тыс. Несмотря на то что многие маркетинговые стратегии последних лет были ориентированы преимущественно на более молодых потребителей, авторы отчета считают, что именно старшее поколение становится важным источником роста для ряда категорий.

Исследование показывает, что современные потребители старшего возраста заметно отличаются от традиционного образа пожилой аудитории. Они активно путешествуют, инвестируют в здоровье и саморазвитие, интересуются премиальными товарами и новыми форматами досуга. При этом они ожидают от брендов предложений, которые помогают сохранять активность, самостоятельность и ощущение личной свободы.

Dentsu выделяет несколько ключевых изменений в поведении этой аудитории: рост интереса к повышению личной эффективности, стремление получать новые впечатления, расширение социальной активности, готовность тратить больше на качественные товары и услуги, а также желание поддерживать проекты и бренды с общественной ценностью.

Авторы отчета считают, что компаниям стоит отказаться от стереотипного восприятия старшего возраста и создавать коммуникации, которые отражают реальные интересы этой аудитории. Среди наиболее перспективных направлений для брендов выделяют продукты и сервисы в сферах здоровья, путешествий, роскоши, впечатлений и образа жизни.

Ранее сообщалось, что так называемые гранфлюенсеры (блогеры 50+) все чаще становятся популярны среди молодежи. Уже около 25−35% молодых людей в возрасте 16−34 лет отметили, что знакомы с контентом таких блогеров.