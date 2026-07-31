На российский рынок вышли семь новых брендов в первом полугодии

В первом полугодии 2026 года на российский рынок вышли семь новых брендов. Из них пять — российские, еще два представляют международные компании, следует из данных CMWP, которые приводит ТАСС.

В первом квартале в России начали работу отечественные бренды «М.кос» и Maison Karma, а также австрийский производитель спортивных товаров Zanier. Во втором квартале к ним присоединились российские Fabz, State Venice и Eyya, а также немецкий бренд одежды Frapp.

Наибольшая доля новых запусков пришлась на категорию одежды — 57% всех дебютов. Еще 29% составили бренды парфюмерии и косметики, а оставшиеся 14% — производители спортивных товаров.

Несмотря на появление новых игроков, компании сохраняют осторожный подход к развитию, отметила старший директор и руководитель департамента торговой недвижимости CMWP Зульфия Шиляева. По ее словам, для большинства брендов приоритетом остается поддержание устойчивости бизнеса, поэтому решения о расширении розничных сетей принимаются взвешенно.

Косметический бренд Eyya запустила блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой ранее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В линейке представлены блески-бальзамы для губ и система ухода за лицом, включающая сыворотку, очищающий гель и крем.