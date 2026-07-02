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18+
02.07.2026 в 09:50

Сборы российского кинопроката в первом полугодии выросли на четверть

Растет посещаемость и средний чек

Российские кинотеатры завершили первое полугодие 2026 года с заметным ростом ключевых показателей. Так, совокупные кассовые сборы достигли 35,2 млрд рублей, что на 26,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной системы Фонда кино (ЕАИС),

Одновременно увеличилась и посещаемость — до 72,5 млн зрителей. Это на 12% больше, чем показатель после снижения, зафиксированного в 2025 году.

Главным драйвером роста стал январский прокат, который оказался рекордным по кассовым сборам. В первый месяц года кинотеатры заработали около 14 млрд руб. против 9,3 млрд руб. годом ранее, а число зрителей выросло с 20 до 27 млн человек.

Значительный вклад в успех внесли новогодние премьеры, среди которых лидером стал «Чебурашка-2», собравший около 6 млрд руб. В число самых успешных релизов также вошли «Простоквашино», «Буратино», «Сказка о царе Салтане» и байопик «Майкл».

Эксперты отмечают, что положительная динамика обусловлена не только сильным репертуаром, но и увеличением стоимости билетов. Средняя цена посещения кинотеатра за год выросла примерно на 13% — до 484 руб. При этом специалисты подчеркивают, что после рекордного января посещаемость в последующие месяцы оставалась относительно стабильной, а сезонные колебания сохранялись.

Ранее стало известно, что в России планируется ввести механизм квотирования иностранных фильмов. Так, зарубежные картины будут проходить платную процедуру допуска к прокату, а часть доходов от их показа направят на поддержку отечественного кинематографа.

Кино
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