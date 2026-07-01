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01.07.2026 в 06:10

Зарубежные фильмы будут проходить процедуру отбора в России

Никита Михалков заявил о квотировании иностранных фильмов

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сообщил ТАСС, что в России планируется ввести механизм квотирования иностранных фильмов. По его словам, зарубежные картины будут проходить платную процедуру допуска к прокату, а часть доходов от их показа направят на поддержку отечественного кинематографа.

Режиссер пояснил, что для рассмотрения фильма перед выходом в российский прокат будет взиматься специальный «входной билет», а размер отчислений с кассовых сборов определят экономисты. Полученные средства планируется использовать для рефинансирования российского кино.

Идею подобных мер Михалков предложил еще в 2025 году, выступив за введение пятимиллионного взноса за рассмотрение иностранной картины и перечисление 10% ее прокатной выручки в фонд поддержки отечественной киноиндустрии. Позднее Минкультуры и администрация президента заявили о подготовке законодательных инициатив по квотированию зарубежных фильмов.

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