Зарубежные фильмы будут проходить процедуру отбора в России

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков сообщил ТАСС, что в России планируется ввести механизм квотирования иностранных фильмов. По его словам, зарубежные картины будут проходить платную процедуру допуска к прокату, а часть доходов от их показа направят на поддержку отечественного кинематографа.

Режиссер пояснил, что для рассмотрения фильма перед выходом в российский прокат будет взиматься специальный «входной билет», а размер отчислений с кассовых сборов определят экономисты. Полученные средства планируется использовать для рефинансирования российского кино.

Идею подобных мер Михалков предложил еще в 2025 году, выступив за введение пятимиллионного взноса за рассмотрение иностранной картины и перечисление 10% ее прокатной выручки в фонд поддержки отечественной киноиндустрии. Позднее Минкультуры и администрация президента заявили о подготовке законодательных инициатив по квотированию зарубежных фильмов.