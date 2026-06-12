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18+
12.06.2026 в 17:57

Сборная Норвегии превратила командное фото в бренд-историю про викингов

Проект к ЧМ-2026 стал примером спортивного сторителлинга и вирусного PR

Сборная Норвегии по футболу представила необычную командную фотосессию перед Чемпионатом мира 2026 года — игроки национальной команды предстали в образе викингов.

Проект получил название The Vikings Are Coming. В съемке использовались стилизованные костюмы, щиты, мечи и лодки-драккары, отсылающие к скандинавской исторической эстетике. Автором фотосессии стал фотограф Дэвид Ярроу, известный своими кинематографичными постановочными работами.

Идея проекта связана с возвращением Норвегии на Чемпионат мира: команда отобралась на турнир впервые с 1998 года.

Фотография быстро разошлась в социальных сетях и спортивных СМИ, став вирусной. Пользователи сравнивают кадры с видеоиграми и кинофраншизами, включая Assassin’s Creed и серию Vikings, отмечая высокий уровень постановки и кинематографичность изображения. С точки зрения спортивного маркетинга кейс стал примером того, как футбольные федерации используют визуальные нарративы и исторические символы для формирования узнаваемого бренда команды перед крупными международными турнирами.

Фотосессия с участием сборной Норвегии стала не просто презентацией состава, а самостоятельным медийным продуктом, который вышел за рамки футбольного контекста и получил распространение в массовой культуре.

Сборная Норвегии превратила командное фото в бренд-историю про викингов Сборная Норвегии превратила командное фото в бренд-историю про викингов Сборная Норвегии превратила командное фото в бренд-историю про викингов
Футбол ЧМ-2026
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