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06.07.2026 в 13:35

«Сбер» представил GigaChat 3.5 Ultra

Модель лучше пишет код, решает агентные задачи и работает с длинными текстами

«Сбер» представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra. Она лучше решает задачи, связанные с написанием кода, математикой, работой с длинными текстами и автономными агентными сценариями. В основе модели — собственная отечественная архитектура с технологией линейного внимания, разработанная командой «Сбера». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе кредитной организации.

GigaChat 3.5 Ultra доступна в ИИ-помощнике «ГигаЧат» для всех, кто применяет искусственный интеллект для личных и рабочих задач, в Open Source — для разработчиков для встраивания в сервисы и создания ИИ-агентов.

Что умеет GigaChat 3.5 Ultra:

  • увереннее генерирует и проверяет код, точнее решает математические задачи и проводит финансовые расчеты, работает с числами;
  • эффективно анализирует контракты, техрегламенты, отчеты и другие объемные документы без потери точности и контекста;
  • при постановке задачи найдет информацию, напишет и выполнит код, обратится к нужному сервису и вернет готовый результат.

На тестах, измеряющих качество русскоязычного диалога и способность искусственного интеллекта решать задачи по программированию, математике, выполнению сложных многошаговых заданий, GigaChat 3.5 Ultra превзошла предыдущую флагманскую модель «Сбера». По ряду показателей модель приблизилась к DeepSeek 3.2, будучи почти вдвое компактнее.

Антон Фролов, старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» «Сбера»:

Мы живем в момент, когда разрыв между человеком и возможностями ИИ резко сокращается. GigaChat 3.5 Ultra — наш шаг к тому, каким должен быть ИИ-инструмент для решения реальных задач: полноценный партнер, способный мыслить в логике конкретного процесса, а не просто отвечать на вопросы. Чтобы разработать такую модель, нужно постоянно экспериментировать и пробовать то, чего до тебя не делал никто. Количество наших экспериментов выросло более чем вдвое, до 1,5 тысяч. Мы доказали, что создать сильную модель можно на собственной архитектуре и с принципиально меньшими ресурсами.

Сбербанк Искусственный интеллект GigaChat
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