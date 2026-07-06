«Сбер» представил GigaChat 3.5 Ultra

«Сбер» представил новую флагманскую модель GigaChat 3.5 Ultra. Она лучше решает задачи, связанные с написанием кода, математикой, работой с длинными текстами и автономными агентными сценариями. В основе модели — собственная отечественная архитектура с технологией линейного внимания, разработанная командой «Сбера». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе кредитной организации.

GigaChat 3.5 Ultra доступна в ИИ-помощнике «ГигаЧат» для всех, кто применяет искусственный интеллект для личных и рабочих задач, в Open Source — для разработчиков для встраивания в сервисы и создания ИИ-агентов.

Что умеет GigaChat 3.5 Ultra:

увереннее генерирует и проверяет код, точнее решает математические задачи и проводит финансовые расчеты, работает с числами;

эффективно анализирует контракты, техрегламенты, отчеты и другие объемные документы без потери точности и контекста;

при постановке задачи найдет информацию, напишет и выполнит код, обратится к нужному сервису и вернет готовый результат.

На тестах, измеряющих качество русскоязычного диалога и способность искусственного интеллекта решать задачи по программированию, математике, выполнению сложных многошаговых заданий, GigaChat 3.5 Ultra превзошла предыдущую флагманскую модель «Сбера». По ряду показателей модель приблизилась к DeepSeek 3.2, будучи почти вдвое компактнее.