«Сбер» планирует сменить названия сервисов экосистемы из-за санкций

Сервисы экосистемы «Сбера» могут вернуть свои исторические названия — например, «Сбер Еаптека» станет «Еаптекой», а стриминговый сервис «СберЗвук» уже получил нейминг «Звук» (см. скриншот с сайта подписки «СберПрайм»).

Как отметили инсайдеры Георгия Лобушкина, бывшего PR-директора экосистемы «Сбера», ребрендинг сервисов связан с блокирующими санкциями в отношении «Сбербанка». В пресс-службе «Сбера» отказались комментировать запрос Sostav по данному инфоповоду.

Добавление приставки «Сбер» в названиях сервисов стало одним из ключевых этапов ребрендинга «Сбербанка» в 2020 году — «Сбер» был выбран в качестве более краткой и узнаваемой версии нейминга, которая охватила все направления экосистемы.